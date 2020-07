Lazio Rom hat sein Auswärtsspiel am 31. Spieltag der Serie A mit 1:2 (1:1) bei US Lecce verloren. Für den Tabellenzweiten um Stürmerstar Ciro Immobile ist es bereits die dritte Niederlage in Serie. Der Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin beträgt trotz einem Spiel mehr auf der Habenseite bereits sieben Punkte. Patric Gabarron sah auf Seiten der Römer in der Nachspielzeit die Rote Karte.

So lief das Spiel:

Nachdem die Partie zu den Klängen des am Montag verstorbenen Ennio Morricone getragen eingeläutet worden war, ging es Minuten später ab wie bei der Feuerwehr: Erst traf in der zweiten Minute der Apulier Marco Mancosu nach tollem Solo zum 1:0, sein Treffer wurde aber kurz darauf vom VAR wegen vorangegangenen Handspiels zurückgenommen.

Nach einem Patzer des Lecce-Keepers Gabriel versenkte Felipe Caicedo die Kugel kurz darauf zur Führung für die Römer (1:0, 5.). Mit Publikum hätte es keinen auf den Sitzen gehalten...

Und es ging dramatisch weiter. Lecce machte keine schlechte Partie, der letzte Pass des Achtzehnten kam aber regelmäßig zu unpräzise. In der 22. Minute sah Torschütze Caicedo wegen einer ziemlich plumpen Schwalbe im gegnerischen Sechzehner die Gelbe Karte.

Wer gedacht hatte, dass sich das Spiel nach der Trinkpause um die 27. Minute normalisieren würde, der irrte. Kurz darauf dribbelte sich der starke Filippo Falco über rechts durch und flankte präzise. In der Mitte stieg Babacar Khouma hoch und nickte zum Ausgleich ein (1:1, 30.). Die Partie war oft zerfahren und geprägt von skurrilen Situationen, besaß aber großen Unterhaltungswert.

Kostprobe gefällig? In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zeigte Schiedsrichter Fabio Maresca plötzlich auf den Punkt. Der Spanier Patric war aus nächster Nähe am Boden liegend angeschossen worden. Nach minutenlanger Rücksprache mit dem VAR bestätigte der Unparteiische zur Überraschung aller seine Entscheidung. Doch Lecces Mancosu chipte anschließend meterhoch über das Tor (45.+6) – die Partie war nahe am Slapstick.

Mit achtminütiger Verzögerung ging es in die Pause.

Zum Wiederanpfiff brachte Lazio-Coach Simona Inzaghi mit Luiz Felipe und Jordan Lukaku zwei weitere Stürmer auf den Platz und spielte ab jetzt mit vier gelernten Spitzen. Doch das Tor machte der Tabellendrittletzte. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke hatte Fabio Lucioni in der Mitte viel zu viel Platz und köpfte fast unbehelligt zum 2:1 (47.) ein.

In der 56. (!) Minute dann sah Lecce-Keeper Gabriel die Gelbe Karte wegen Zeitspiels – die Partie wurde nicht ärmer an skurrilen Highlights. Danach passierte tatsächlich mal … wenig. Zumindest gemessen an den vorherigen Ereignissen. Die Fernsehzuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der Lecce nicht wie ein Abstiegskandidat wirkte. Was der Tabellenzweite aus Rom dagegen in Apulien zeigte, dürfte die Laziali überrascht haben – zumal rechnerisch sogar noch Chancen auf die Meisterschaft bestanden.

In der Schlussphase kam Lazio zu einigen Abschlüssen, kombinierte sich aber kaum noch zwingend vors Tor. Lecce hielt stark dagegen und hatte seinerseits Kontermöglichkeiten. In der 81. Minute sah der Römer Ciro Immobile dann die Gelbe Karte wegen Zeitspiels, wohlgemerkt befand sich dessen Team im Rückstand! Ein weiteres Stückchen aus dem Kuriositätenkabinett.

Auch woher die Liga die Anzeige einer siebenminütigen Nachspielzeit nahm, wusste am Dienstagabend niemand so recht. Aber irgendwann war sogar dieses Spiel vorbei – jedoch nicht ohne dass Patric in der Nachspielzeit (90.+4) noch eine Rote Karte sah. Wofür blieb rätselhaft, Giulio Donati war neben ihm stehend einfach umgefallen. Offenbar hatte es zuvor einen Biss oder zumindest Bissversuch gegeben. Dann wurde die Nachspielzeit kurzerhand von offizieller Seite nochmal auf zehn Minuten aufgestockt – und schließlich brachte US Lecce tatsächlich die drei Punkte gegen Lazio nachhause.

Die Süditaliener machen einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf, während Lazio sich wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschieden muss.

Der Tweet zum Spiel:

„Alto ist italienisch und bedeutet „hoch. Das ist kaum ein Ausdruck dafür, wie Marco Mancosu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+6) seinen Elfmeter übers römische Tor ballerte.

Das fiel auf: Vorne hui, hinten pfui

Nach dem 0:3 gegen Milan am vergangenen Spieltag wirkte Lazios Offensive durch die Rückkehr des zuvor gesperrten Ciro Immobile (29 Tore in der laufenden Saison) wieder deutlich agiler. Doch der Tabellenzweite und hohe Favorit leistete sich eklatante Defensivschwächen. Sind die Leistungsschwankungen den coronabedingten Englischen Wochen geschuldet?

Die Statistik zum Spiel: 5

Nach fünf Niederlagen in Folge holte US Lecce am Dienstag endlich wieder einen Dreier, Lazio dagegen kassiert seine dritte Niederlage in Serie.

