Mit Eintracht Frankfurt gewann Ante Rebic 2018 überraschend den DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Dabei hat sich etwas in sein Gedächtnis gebrannt. Am Tag zuvor hatte ihn eine Aussage von FCB-Star Thiago gereizt und zusätzlich motiviert. In einem Interview mit der "Sportweek" blickte der 26-Jährige, der mittlerweile für den AC Mailand auf Torejagd geht, zurück.

Es war eine Menge Feuer drin im DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Das Olympiastadion in Berlin kochte an diesem Abend, an dem überraschend der Außenseiter triumphierte.

Ante Rebic, Torjäger in Diensten des AC Mailand, damals aber noch Stürmer bei der Eintracht, erinnert sich im Interview mit der "Sportweek" an eine ganz spezielle Anekdote.

"Am Vorabend des Spiels haben beide Mannschaften auf dem Platz trainiert, erst sie, dann wir. Wir haben die Spieler der Bayern getroffen und ich hörte, wie Thiago zu meinem Teamkollegen Kevin-Prince Boateng sagte: 'Der Platz ist perfekt, morgen werdet ihr den Ball nicht berühren' Ich dachte: 'Vielleicht werde ich morgen nicht gewinnen, aber ich werde dich töten.'"

Sportlich hat er das am nächsten Abend tatsächlich getan. Das Ende ist schließlich bekannt. Frankfurt gewann mit 3:1. Rebic erzielte zwei Tore und wurde offiziell "Man Of The Match".

Ante Rebic Eintracht Frankfurt Pokalsieg Fotocredit: Getty Images

