Aaron Wan-Bissaka and Cesar Azpilicueta square up during Manchester United's clash with Chelsea in February.

Der Meister steht fest, doch die Spannung in der Premier League im Kampf um die internationalen Plätze könnte größer nicht sein. Mit Chelsea, Leicester und ManUnited kämpfen noch drei Teams um die Champions League, im Rennen um die Europa League dürfen sich gar noch vier Teams realistische Chancen ausrechnen. Es geht um Prestige - und um Millionen. Wer hat am Ende die Nase vorn? Der große Check.

Champions League:

Ligue 1 Neuer Trainer-Job für Kovac: Von München nach Monaco VOR 21 STUNDEN

Neben dem FC Liverpool und Manchester City, die bereits als Teilnehmer feststehen, qualifizieren sich auch der Dritt- und Viertplatzierte der Premier League direkt für die Gruppenphase der Champions League in der Saison 2020/21.

FC Chelsea

Aktueller Tabellenplatz: 3. (63 Punkte)

Kommende Gegner: Liverpool (A), Wolverhampton (H)

Form (vergangene 5 Spiele): SNSSN

Auch wenn die Saison Höhen und Tiefen für die Blues bereithielt, wird immer deutlicher: Frank Lampard drückt dem Team seinen Stempel auf und strebt bereits in der kommenden Saison nach den ganz großen Zielen. Mit Timo Werner und Hakim Ziyech wurden bereits zwei Verstärkungen für teures Geld verpflichtet, Kai Havertz soll folgen. In diesem Zusammenhang ist das Erreichen der Königsklasse für das Team des russisch-israelischen Oligarchen Roman Abramowitsch essentiell, sonst drohen weitere Transfers zu scheitern.

Gegen ManCity haben die West-Londoner bewiesen, dass sie in großen Spielen unter Druck performen können. Darauf wird es auch im Saisonendspurt ankommen, denn mit Meister Liverpool und den Wolves, die noch um die Europa League kämpfen, wartet ein verdammt schweres Restprogramm. Zwei Spiele, in denen Chelsea beweisen kann, dass sie bereit für den nächsten Schritt sind.

Prognose: 4. Platz - Chelsea muss bis zum Ende zittern, rettet sich jedoch am letzten Spieltag in die Königsklasse.

Platzierung Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 3. FC Chelsea 36 19 6 11 64:49 63 4. Leicester City 36 18 8 10 67:36 62 5. Manchester United 36 17 11 8 63:35 62

Leicester City

Aktueller Tabellenplatz: 4. (62 Punkte)

Kommende Gegner: Tottenham (A), Man United (H)

Form (vergangene 5 Spiele): SNUSN

Ein wohl noch schwierigeres Restprogramm als das von Chelsea wartet auf die Foxes. Nachdem das Team von Brendan Rodgers in der ersten Saisonhälfte lange ärgster Verfolger des FC Liverpool war und sich auch in den direkten Duellen gegen die Top-Teams als ebenbürtig präsentierte, läuft es seit Januar alles andere als rund bei Leicester. 23 Punkte aus den letzten 17 Spielen reichen in der Rückrundentabelle gerade einmal für Rang 12.

Qualitativ haben Chelsea und Manchester United sicher die Nase vorn, Leicester kann im Dreiervergleich aber das beste Torverhältnis (+31) und die meisten geschossenen Treffer ausweisen, was am Ende ausschlaggebend sein kann. Das Duell gegen Man United am letzten Spieltag wird zum Endspiel.

Prognose: 5. Platz - Am Ende setzt sich die offensive Qualität von United durch und Leicester muss mit der Europa League Vorlieb nehmen.

Manchester United

Aktueller Tabellenplatz: 5. (62 Punkte)

Kommende Gegner: West Ham (H), Leicester (A)

Form (vergangene 5 Spiele): SUSSS

Manchester United ist zurück – und wie! Nachdem die englische Presse die Red Devils in der Hinrunde bereits abgeschrieben und als "schlechtestes United aller Zeiten" tituliert hatte, gelang dem Team von Ole Gunnar Solskjaer in der Rückrunde ein beeindruckender Turnaround. Die Offensive floriert dank Bruno Fernandes wieder und die aktuelle Form spricht im Dreikampf mit Leicester und Chelsea klar für United. Der englische Rekordmeister ist seit nunmehr 19 Spielen ungeschlagen und holte 17 von 21 möglichen Punkten seit dem Restart (Ligabestwert).

Genau wie für Chelsea ist für United das Erreichen der Champions League alternativlos, will man sich im Sommer weiter mit Hochkarätern (Jadon Sancho!) verstärken, um in Zukunft wieder um die Meisterschaft mitspielen zu können.

Nach der Pflichtaufgabe zuhause gegen West Ham fällt die Entscheidung auswärts gegen Leicester, die man bereits in der Hinrunde mit 1:0 besiegen konnte.

Prognose: 3. Platz - United holt sechs Punkte aus den abschließenden beiden Spielen und schiebt sich sogar noch an Chelsea vorbei.

Von links: Bruno Fernandes, Paul Pogba und Victor Lindelöf von Manchester United Fotocredit: Getty Images

Europa League:

Der Fünftplatzierte der Premier League qualifiziert sich direkt für die Guppenphase der Europa League 2020/21, genau wie der Sieger des FA Cups. Der Gewinner des EFL Cups qualifiziert sich für die zweite Qualifikationsrunde.

Sollten die Sieger des FA Cups und des EFL Cups die Saison unter den besten fünf Teams der Liga beenden, gehen die Tickets für die Europa League bzw. Europa-League-Qualifikation an die nächstbesten Teams in der Tabelle, in diesem Fall Platz sechs bzw. Platz sechs und sieben.

Platzierung Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 6. Wolverhampton Wanderers 36 14 14 8 49:38 56 7. Tottenham Hotspur 36 15 10 11 57:46 55 8. Sheffield United 36 14 12 10 38:35 54 9. FC Burnley 37 15 9 13 42:48 54 10. FC Arsenal 36 13 14 9 53:45 53

Wolverhampton Wanderers

Aktueller Tabellenplatz: 6. (56 Punkte)

Kommende Gegner: Crystal Palace (H), Chelsea (A)

Form (vergangene 5 Spiele): USNNS

Die Wolves haben es selbst in der Hand. Das Team von Nuno Espírito Santo, das sich in dieser Saison als Stolperstein für einige Top-Teams herausgestellt hat, kassierte nach dem FC Liverpool (3) die wenigsten Niederlagen in der laufenden Spielzeit (8). Dafür schmerzen die vergangenen beiden Pleiten am 33. Spieltag zuhause gegen Arsenal (0:2) und am 34. Spieltag in Sheffield (0:1) umso mehr, sonst würde Wolverhampton sogar noch ein Wörtchen um die Champions League mitreden.

Ein Sieg zuhause ist Pflicht, um auf Nummer sicher zu gehen, müssen die Wolves jedoch auch am letzten Spieltag an der Stamford Bridge mindestens einen Punkt holen.

Prognose: 7. Platz - Ein Sieg gegen Crystal Palace und eine knappe Niederlage gegen Chelsea reichen den Wolves für Rang sieben und damit die Qualifikation für die Euro-League-Gruppenphase, da mit ManCity der Sieger des EFL Cups bereits für die Champions League qualifiziert ist. Gewinnt Arsenal den FA Cup (Finale gegen Chelsea oder ManUnited), wären die Wolves in diesem Szenario jedoch trotzdem raus.

Auch interessant: PSG-Boss attackiert Bayern, BVB und Leipzig - Zorc reagiert prompt

Tottenham Hotspur

Aktueller Tabellenplatz: 7. (55 Punkte)

Kommende Gegner: Leicester (H), Crystal Palace (A)

Form (vergangene 5 Spiele): SSUSN

Unschön, aber zielführend. So kann man die mittlerweile achtmonatige Regentschaft von José Mourinho bei den Spurs wohl beschreiben, der den Klub im vergangenen November auf Platz 14 übernommen hatte. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen ist Tottenham wieder voll im Rennen um Europa und dass Mourinho ein Team in Drucksituationen motivieren kann, hat der Portugiese schon des Öfteren bewiesen.

Die Form im direkten Duell gegen CL-Anwärter Leicester spricht klar für die Spurs, am letzten Spieltag wartet mit Crystal Palace zudem eine machbare Aufgabe.

Prognose: 6. Platz - Die Spurs springen mit zwei Siegen noch auf Rang sechs und qualifizieren sich damit direkt für die Europa League - oder für die Euro-League-Quali, sollte Arsenal den FA Cup gewinnen.

Tottenham Hotspur feiert den Sieg gegen den FC Arsenal Fotocredit: Getty Images

Sheffield United

Aktueller Tabellenplatz: 8. (54 Punkte)

Kommende Gegner: Everton (H), Southampton (A)

Form (vergangene 5 Spiele): NSSUS

Auch wenn es am Ende nicht fürs internationale Geschäft reichen sollte, bleibt Sheffield United die Underdog-Geschichte der Saison. Die Niederlage gegen Leicester am vergangenen Spieltag tut weh, besonders, weil man mit Siegen gegen Chelsea (3:0), Wolverhampton (1:0) und Tottenham (3:1) gegen die direkte Konkurrenz zuvor Boden gut machen konnte.

Zwar hat es Sheffield nicht mehr selbst in der Hand, an den letzten beiden Spieltagen warten mit Everton und Southampton aber keine wirklichen Hochkaräter mehr.

Prognose: 9. Platz – Am Ende scheitert Sheffield an sich selbst und an den Nerven und verpasst den europäischen Traum.

FC Arsenal

Aktueller Tabellenplatz: 10. (53 Punkte)

Kommende Gegner: Aston Villa (A), Watford (H)

Form (vergangene 5 Spiele): SNUSS

Die Entwicklung unter Mikel Arteta ist zwar mittlerweile erkennbar, kam aber wohl etwas zu spät. Zwar gibt der 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Meister Liverpool noch einmal Mut, um über die Liga noch ins internationale Geschäft zu rutschen, müssen die Gunners jedoch auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Die eigenen Aufgaben gegen Aston Villa und Watford sind zwar das vermeintlich leichteste Restprogramm aller Europa-Pokal-Anwärter, doch auch gegen kleinere Teams ließ Arsenal in dieser Saison schon viele Punkte liegen.

Prognose: 8. Platz – Mit zwei Siegen macht es Arsenal zwar nochmal spannend, doch das schlechtere Torverhältnis gegenüber Wolverhampton gibt am Ende den Ausschlag. Gewinnen die Gunners nicht den FA Cup, muss Arteta den Umbruch in der kommenden Saison ohne die Millionen aus Europa vorantreiben.

FC Burnley

Auch der FC Burnley hat nach dem Sieg gegen Norwich City am Samstagabend (2:0) noch theoretische Chancen auf das Erreichen der Euro League, wird jedoch in diesem Check aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit nicht genauer beleuchtet.

Prognose: 10. Platz

QUIZ: Kennst Du die englischen Meister seit 1990?

Das könnte Dich auch interessieren: Hoffnungsträger bei ManCity: Das ist Peps neue Wunderwaffe

Play Icon WATCH Özil "ist bereit" - wie reagiert Arsenal-Coach Arteta? 00:00:43

Fußball Transfer-Zeugnisse: Bittere Bilanz der Milliarden-Truppe VOR EINEM TAG