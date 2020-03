Cristiano Ronaldo wechselte im Sommer 2018 von Real Madrid zum italienischen Serienmeister und hat dort noch einen Vertrag bis 2022. Dem Bericht zufolge, will die Alte Dame dem Portugiesen eine Verlängerung um zwei Jahre anbieten. Und auch der 35-Jährige sei nicht abgeneigt, seinen Vertrag zu verlängern.

Die Juve- Verantwortlichen seien demnach aufgrund seines sportlichen Einflusses auch bereit, den Angreifer weiterhin mit einem hohen Gehalt zu bezahlen. Das Alter spiele dabei keine Rolle, denn der Superstar passe gut auf seinen Körper gut auf und habe trotz seines Alters eine sehr gute Fitness.

Ronaldo und seine körperliche Fitness

Gegenüber der "Marca“ äußerte sich Ronaldo über sein Karriereende und sagte:

" Es wird davon abhängen, wie ich mich fühle, auf meine Motivation. Weil ich niemals Probleme mit der Physis haben werde. "

Er fügte hinzu: "Ich denke, dass ich locker bis 40 spielen kann."

Ronaldo ist immer noch der entscheidende Mann bei Juventus Turin. Allein in dieser Saison traf er in 32 Spielen bereits 25 Mal und bereitete vier Tore vor. Der italienische Serienmeister ist derzeitiger Tabellenführer in der Serie A und liegt knapp vor Lazio Rom.

