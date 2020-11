Im Zentrum der Ermittlungen steht Massimiliano Taccone, Leiter eines Labors in Avellino, das am Freitag die Lazio-Profis vor dem Serie-A-Spitzenspiel gegen Juventus (1:1) auf das Coronavirus getestet hatte.

Taccone wird verdächtigt, die Testergebnisse manipuliert zu haben, um dem ehemaligen Dortmunder Immobile und den anderen Spielern die Teilnahme an dem Match zu ermöglichen.

Die Polizei durchsuchte in den vergangenen Tagen das Trainingsgelände von Lazio Rom. Dabei wurden alle Unterlagen zu den Corona-Tests beschlagnahmt, die der Verein in den vergangenen Wochen durchführen ließ.

Am 27. Oktober wurde der ehemalige BVB-Stürmer zusammen mit Strakosha und Leiva vor dem Champions-League-Spiel in Brügge positiv auf das Coronavirus getestet. Die drei Lazio-Spieler wurden daraufhin von der Partie ausgeschlossen.

Drei Tage später, kurz vor dem Liga-Duell beim FC Turin, gab Lazio selbst Corona-Tests in Auftrag - an das Labor in Avellino. Alle drei Spieler wurden negativ getestet und gegen Turin eingesetzt.