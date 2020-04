Dass sowohl Cristiano Ronaldo und der brasilianische Ex-Fußballprofi Ronaldo zu den besten Fußballern der Welt zählen, bezweifelt so gut wie keiner. Christian Vieri hat jedoch eine klare Meinung, wer seiner Ansicht nach besser ist. Der ehemalige italienische Nationalstürmer sagte gegenüber "Daily Mail": "Ich sage, dass der brasilianische Ronaldo besser war als Cristiano Ronaldo."

Vieri spielte von 1999 bis 2002 gemeinsam mit Ronaldo bei Inter Mailand. Der 46-Jährige sagte über seinen Ex-Teamkollegen:

Ronnie ist mein Freund und ich hatte das Glück, sein Sturmpartner sein zu dürfen. Er hatte alles. Er war explosiv, kraftvoll und schnell. Er sah aus wie ein Tänzer, er schien mit dem Ball zu tanzen.

La Liga Nationalcoach verrät: BVB an Vidal interessiert VOR 5 STUNDEN

Ronaldo beendete seine erfolgreiche Karriere im Jahre 2011. Der 43-Jährige wurde unter anderem Weltmeister mit Brasilien und ist drei Mal zum Weltfußballer gekürt worden.

Vieri über CR7: "Seine Physis ist wie gemalt"

Der Italiener zeigte sich aber auch von dem portugiesischen Ronaldo beeindruckt: "Er ist eine Kriegsmaschine. Es ist bewundernswert, was er tut und was er immer weiter tut. Cristiano kann spielen, bis er 40 ist - mit einer Zigarette zwischen den Lippen, wie wir in Italien sagen. Seine Physis ist wie gemalt."

Vieri beendete seine aktive Karriere 2009. Der Ex-Stürmer spielte unter anderem für Juventus Turin, Atlético Madrid und Lazio Rom.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Die einflussreichsten Transfers des Fußballs: Als Ronaldo Real wachküsste

Play Icon WATCH Reals Streichliste: Diesen Stars droht das Aus in Madrid 00:02:17

La Liga Saison-Aus fürs Bernabéu? Real will bei Liga-Fortsetzung offenbar umziehen VOR 14 STUNDEN