Zoff zwischen zwei Italien-Stars: Giorgio Chiellini bezeichnete Mario Balotelli in einem Interview als "negative Person". Der Juve-Kapitän wirft seinem ehemaligen Teamkollegen aus der Nationalelf vor, er habe keinen Respekt für die Mannschaft. Kein Wunder, dass Balotelli das nicht so einfach hinnehmen wollte. Er konterte auf "Instagram" mit klaren Worten.

In einem Interview mit "La Repubblica" sagte Chiellini: "Balotelli ist eine negative Person, er hatte keinen Respekt für die Gruppe." Der 35-Jährige meinte außerdem: "Im Confed Cup 2013 gegen Brasilien hat er uns gar nicht geholfen, man hätte ihm dafür zwei Ohrfeigen verpassen müssen. Er ist jemand, der glaubt, dass er zu den fünf besten Spielern auf der Welt gehört. Ich dachte nie, dass er zu den besten zehn oder 20 zählen könnte."

In seiner Story auf "Instagram" konterte Balotelli nun: "Ich habe wenigstens die Aufrichtigkeit und den Mut, jemandem etwas direkt ins Gesicht zu sagen. Du hattest seit 2013 viele Möglichkeiten, das zu tun und dich wie ein echter Mann zu verhalten. Aber du hast es nicht getan. Wer weiß, was du eines Tages über deine jetzigen Mannschaftskameraden sagen wirst - komischer Kapitän."

Der 29-jährige Stürmer fügte an: "Wenn sich so ein Champion verhält, bevorzuge ich es, keiner zu sein."

Melo kontert Chiellini

Chiellini hatte zudem in seiner Autobiographie, aus der italienische Medien nun zitierten, neben Balotelli auch Felipe Melo attackiert und als "verfaulten Apfel" bezeichnet. Melo reagierte nun mit einer genüßlichen Anspielung darauf, dass er mit Galatasaray ja Juventus aus der Champions League geworfen habe.

Auch Luca Toni und Antonio Cassano gaben ihre Einschätzung zum großen Aufregerthema in Italiens Fußball ab: Toni meinte, es müsse auch bedacht werden, dass hier ein Buch beworben werden soll, "da braucht man auch immer Dinge, die Schlagzeilen machen". "Ich denke, bei haben Recht, aber es war auch von beiden falsch, sich so zu verhalten, wie sie es getan haben" sagte der einstige Bayern-Star in einem Live-Video auf Instagram.

Cassono nahm ebenfalls beide Streithähne in Schutz: "Mario ist ein guter Junge - ich weiß nicht, worauf Chiellini da Bezug nimmt", unterstrich er. Gleichzeitig ergänzte er aber auch: "Er wird seine guten Gründe dafür gehabt haben. Mario kenne ich nur flüchtig, aber Chiellini war zehn Jahre mit mir im Nationalteam und ein feiner, höflicher Kerl."

