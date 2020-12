In der 40. Minute ergab sich dann eine Doppelchance für die Hausherren, beide Male war jedoch das Aluminium im Weg. Zunächst traf Diaz nach Davide Calabrias Vorlage das rechte Lattenkreuz, den darauffolgenden Nachschuss setzte Hakan Calhanoglu per Aufsetzer an die Unterkante der Latte (40.) - fünf Minuten später setzte der Türke einen Freistoß aus 25 Metern an den rechten Pfosten (45.).

In der Folge drückte Milan nach vorne, wurde aber nur selten zwingend. Den besten Versuch hatte noch Calhanoglu in der 79. Minute, allerdings scheiterte er an Sepe im Tor der Gäste. In der Nachspielzeit jedoch war der Keeper machtlos. Sepe wehrte einen Schuss von Rebic genau vor die Füße von Hernández ab, der stramm ins rechte Eck vollendete und somit per Doppelpack ausglich (90.+1).