Der Marokkaner arbeite "hart, er hat inzwischen den Unterschied zwischen Italien und Deutschland erkannt, wo sie einen Gegner nicht so genau studieren und nicht so präzise Schwachstellen herausarbeiten", ergänzte Conte, der damit auch gegen die Bundesliga an sich stichelte.

Sich selbst und seine Mannschaft lobte der Inter-Coach hingegen in den höchsten Tönen: "Ich glaube, er ist in der richtigen Mannschaft und arbeitet mit dem richtigen Trainer, um in seiner Rolle einer der Besten der Welt zu werden."

Premier League Bei Fan-Rückkehr: Liverpool lässt Wolverhampton keine Chance VOR 11 STUNDEN

Er freue sich daher sehr für den 22-Jährigen, so Conte weiter: "Es wird viel Arbeit erfordern, aber ich bin sehr glücklich, denn diese Leistungen werden sein Selbstvertrauen stärken". Fehler in den vergangenen Jahren hätten dagegen "sein Selbstvertrauen möglicherweise beeinträchtigt".

Noch vor Kurzem hatte der italienische Trainer seinen neuen Schützling scharf kritisiert und erklärt, in Italien gebe es "höhere Belastungen, Erwartungen und Anforderungen als in Deutschland". Im Spiel gegen Bologna steuerte Hakimi allerdings schon einen Doppelpack bei und besänftigte so offenbar seinen Coach.

In Dortmund hatte der Marokkaner zwei Jahre lang auf Leihbasis gespielt und dabei 73 Spiele für den BVB absolviert. Im Sommer wechselte Hakimi schließlich von seinem Stammverein Real Madrid für 40 Millionen Euro nach Mailand.

Das könnte Dich auch interessieren: Neuer stützt Löw und weist Rummenigge-Kritik zurück

Lampard über Pulisic: "Er hatte eine schwierige Zeit"

Eredivisie Götze trifft, Eindhoven punktet in Heerenveen VOR 14 STUNDEN