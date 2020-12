Zuvor war Hakimi zwei Jahre lang von den Königlichen an Borussia Dortmund ausgeliehen. Beim BVB erspielte sich der 22-Jährige ziemlich schnell einen Stammplatz. Alleine in der vergangenen Spielzeit absolvierte Hakimi 45 Spiele für den Bundesligisten (neun Tore, zehn Assists).

Das Mittelfeld-Talent müsse "lernen zu verstehen, dass es hier verschiedene Drucksituationen gibt", so Conte weiter. Für Inter stand Hakimi in der laufenden Saison zwar zwölf Mal auf dem Platz, doch vor allem in den letzten Spielen kam der Marokkaner vermehrt von der Bank.