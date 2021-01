Die Bedeutung des Spiels war den Akteuren auf dem Feld in den ersten Minuten klar anzumerken. Beide Teams führten die Zweikämpfe intensiv und suchten den Weg nach vorne, auch wenn sich zu Beginn noch ein paar Ungenauigkeiten einmischten. Inter wechselte zwischen hohem Angriffspressing und einer tiefen Defensivordnung, Juve versuchte, sich mit einigen Spielern in der gegnerischen Hälfte festzusetzen.

Die Gäste aus Turin waren es auch, die den Ball erstmals im gegnerischen Tor unterbrachten. Allerdings wurde der Treffer von Cristiano Ronaldo zurecht aberkannt, da Vorlagengeber Federico Chiesa aus dem Abseits kam (11.). Der 23-Jährige hatte einen Abpraller nach einem abgefälschten Schuss von Adrien Rabiot wieder in die Mitte gebracht, stand dabei aber in der verbotenen Zone.

Und nur drei Minuten später hatte Vidal die nächste gute Gelegenheit. Ex-BVB-Star Achraf Hakimi zog bis zur Grundlinie und legte flach in die Mitte zurück. Weil Lautaro Martínez am Ball vorbeitrat, kam Vidal freistehend zum Abschluss, schoss aus dem Lauf aber ein gutes Stück drüber (15.).

So ging es mit einer verdienten Führung für Inter in die Pause, die auch durchaus höher hätte ausfallen können.

Lukaku hatte zwar noch weniger Ballaktionen, entwickelte dabei aber deutlich mehr Torgefahr. Der Belgier hätte in zwei Situationen selbst treffen können und bereitete daneben gute Chancen für Sturmpartner Martínez vor. Mit seiner Physis stellte er die Juve-Abwehr zudem oftmals vor Probleme. Doch am Ende wurden beide Sturmstars von Matchwinner Nicolò Barella, der nicht nur durch sein Tor und seine Vorlage glänzte, in den Schatten gestellt.

Beides ging seinen Alternativen, Aaron Ramsey und Adrien Rabiot im Spiel gegen Inter ab. Vor allem auf Inters Nicolò Barella bekamen die Gäste so kaum Zugriff. McKennie kam nach einer knappen Stunde und war bezeichnenderweise an den besten beiden Turiner Chancen direkt beteiligt.

Um den Titel in der Serie A zu gewinnen, muss man ein gutes Nervenkostüm bewahren. Und genau das legt Inter in dieser Saison bisher an den Tag. In Heimspielen haben die Nerazzurri nach einer Führung noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Gegen Juventus ließen sie über das gesamte Spiel kaum etwas anbrennen.