In der zwölften Minute vergab Alváro Morata die Riesenchance auf die Führung. Nach einem Steilpass lief der am Rande des Abseits lauernde Spanier unbedrängt auf das gegnerische Tor zu, spielte dann aber nochmal einen Querpass auf Ronaldo. Der Pass war aber unsauber in den Rücken des Portugiesen gespielt, sodass dieser den Ball nicht richtig traf. Die Kugel kam erneut zu Morata zurück, der eigentlich Zeit für die Drehung hatte, den Ball aber mit der Hacke über die Linie befördern wollte und so das Tor verfehlte.

Auch Ruslan Malinovskyi versuchte es noch per Flachschuss (38.) und per Freistoß (41.), hatte in beiden Fällen aber keinen Erfolg.

In der Anfangsphase nahm Federico Chiesa nur kaum am Spiel teil. Fast alles lief bei Juve über die rechte Seite oder durch das Zentrum. Dann aber meldete sich der Italiener in der Partie an – und zwar so richtig. In der 29. Minute startete er ein Dribbling an der Strafraumkante entlang, zog ab und beförderte den Ball sehenswert in den linken Winkel des Tores. Es war gerade einmal Chiesas dritter Ballkontakt.