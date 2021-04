Publiziert 06/04/2021 Am 14:17 GMT

Neben Federico Bernardeschi und Leonardo Bonucci sowie fünf Betreuern haben sich Freiburgs Vincenzo Grifo, Alessandro Florenzi, Marco Verratti (beide Paris St. Germain) und Cagliaris Torhüter Alessio Cragno infiziert.

Die Azzurri hatten in der WM-Qualifikation am vergangenen Mittwoch in Litauens Hauptstadt Vilnius (2:0) gespielt.

Juventus Turin spielt am Mittwochabend in der Serie A gegen den SSC Neapel.

Juve ist aktuell Tabellenvierter, Neapel liegt auf Rang fünf. Beide Klubs sind mit 56 Zählern punktgleich.

