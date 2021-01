Am Sonntag geht es für Juventus um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Aktuell sind die Turiner mit 33 Punkten nur Tabellenvierter.

Vor dem Liga-Topspiel am Wochenende steht am Mittwoch für Juve jedoch noch ein Pokalspiel an. Im Achtelfinale der Coppa Italia geht es gegen den FC Genua.