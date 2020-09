Boateng und Berlusconi kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim AC Mailand von 2010 bis 2013 - damals gehörte der Klub Berlusconi. "Wenn Berlusconi ruft, kann man schwer Nein sagen. Wir haben eine Beziehung, die über den Fußball hinausgeht. Ich will dem Klub beim Aufstieg in die Serie A helfen. Ich hätte auch in Florenz bleiben können, doch ich mag Herausforderungen", erklärte Boateng.