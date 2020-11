Die Kampagne läuft bereits zum vierten Mal unter dem Hashtag #unrossoallaviolenza, übersetzt bedeutet dies: "Rote Karte gegen Gewalt". Die Menschenrechtsorganisation will mithilfe der Spieler das Thema in der Öffentlichkeit pushen und ins Bewusstsein der Menschen rufen.

Paolo Dal Pino, Präsident der Serie A, sagte: "In Italien und in der Welt ist jede dritte Frau ein Opfer von Gewalt." Gewalt sei subtil, still und nicht leicht zu erkennen. Er fügte hinzu: "Das Phänomen der Gewalt gegen Frauen nimmt immer dramatischere und unannehmbare Konturen an. Dank unserer Initiative ist es uns in den letzten Jahren gelungen, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen. Ich danke den Spielern und Schiedsrichtern."