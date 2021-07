Arnautovic wird bereits seit längerer Zeit mit den Rossoblu in Verbindung gebracht. Der serbische Chef-Trainer Sinisa Mihajlovic sagte vor wenigen Tagen bei "transfermarkt.de": "Wir waren seit jeher von Marko überzeugt und er ist überzeugt, zu uns zu kommen. Wir haben keine Zweifel. Der Klub tut alles Erdenkliche, um ihn sofort zu verpflichten. Wir sind in der Endphase."

Arnautovic soll in Norditalien einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Nur der Medizincheck stehe noch aus.

Im Sommer 2019 war der österreichische Nationalspieler für 25 Millionen Euro von West Ham United nach Shanghai gewechselt. In der chinesischen Metropole traf er in 39 Pflichtspielen 20-Mal und legte vier Treffer auf. Bei der Europameisterschaft im Sommer war Arnautovic mit der österreichischen Nationalmannschaft im Achtelfinale am späteren Europameister Italien gescheitert.

La Liga "Einvernehmlich" - Streit zwischen Barca und Neymar beigelegt VOR 2 STUNDEN

Bereits in der Saison 2009/2010 hatte der Angreifer für Inter Mailand in der Serie A gespielt. Unter José Mourinho kam er auf drei Kurzeinsätze in der Liga, gewann mit der Mannschaft aber das Triple aus Meisterschaft, Pokal und der Champions League.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Liverpool blitzt bei Juventus wegen Chiesa ab

"Kann auch gar nichts anziehen" - Reus scherzt über Haaland-Outfit

Bundesliga Italien-Wechsel rückt näher: Serie-A-Gigant nimmt Brandt ins Visier VOR 6 STUNDEN