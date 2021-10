Die Roma fand besser in das Spiel bei Juventus Turin. Die erste Chance vergab Gianluca Mancini. Seinen Kopfball konnte Wojciech Szczesny parieren (6.). Nur zwei Minuten später versuchte es Lorenzo Pellegrini aus der zweiten Reihe, doch der abgefälschte Schuss flog nur knapp über den Kasten der Hausherren (8.). Auch die anschließende Ecke sorgte für Unruhe, doch der Ball rauschte aus dem Getümmel nur knapp am Pfosten vorbei ins Außennetz (9.).

So passierte das, was im Fußball immer wieder vorkommt. Juventus Turin wiederum kam nach einer guten Viertelstunde mit seiner ersten ernsthaften Chance per Billard-Tor zur 1:0-Führung. Juan Cuadrado verlagerte von rechts das Spiel auf die linke Seite. Dort setzte Mattia de Sciglio zur Flanke an und fand den Kopf von Rodrigo Bentancur, der wiederum den ebenfalls hochgestiegenen Moise Kean entscheidend anköpfte (16.).

Juventus zog sich nach der Führung wieder zurück, der Roma fiel wenig ein. Kurz vor der Pause dann der Aufreger des Spiels. Szczesny brachte Henrikh Mkhitaryan zu Fall, der Ball landete keine zwei Sekunden später aber bei Tammy Abraham, der den Ball ins leere Tor bugsierte. Doch der Vorteil wurde abgepfiffen, es gab stattdessen Strafstoß für die Gäste. Vom Punkt scheiterte dann der sonst so sichere Schütze Jordan Veretout an Szczesny (44.).

Bundesliga Lewandowski sauer wegen Haaland-Gerüchten? Hainer mit Klartext 15/10/2021 AM 08:45

Nach der Pause kamen die Hausherren mit mehr Überzeugung aus der Kabine und beinahe zum 2:0. Doch Federico Bernadeschis Fallrückzieher parierte Rui Patricio, Kean hatte die Chance abzustauben, schoss aus kurzer Distanz aber deutlich über das Tor (48.). Juventus blieb erstmals über längere Zeit die bessere Mannschaft, kam aber zu keiner weiteren nennenswerten Gelegenheit. Für weitere Aufregung sorgte ein ausbleibender Elfmeterpfiff nach einem Zweikampf zwischen Giorgio Chiellini und Pelligrini im Strafraum der Hausherren. Nach mehrminütiger Überprüfung entschied der VAR nicht auf den zweiten Elfmeter für die Römer (53.).

Viele Unterbrechungen störten den Spielfluss. Viel mehr als Distanzschüsse brachten beide Mannschaften nicht zusammen. Die beste Chance auf einen weiteren Treffer und den verdienten Ausgleich vergab Matías Vina nach einer schönen Einzelaktion (80.).

Mit dem Dreier rückt Juve in der Tabelle weiter nach vorne und bis auf einen Punkt an Rom heran.

Der Tweet zum Spiel:

Juventus Turin kommt nach schwachem Saisonstart - auch wenn der Sieg diesmal glücklich ausfiel - immer besser in Fahrt und klettert auch nach der Länderspielpause weiter in der Tabelle.

Das fiel auf: Verlagerungen auf de Sciglio

Nicht nur vor dem 1:0 suchten die Turiner den Außenverteidiger mit langen Diagonalbällen. De Sciglio erinnerte bei seinen Flanken immer wieder an die Zeiten Philipp Lahms als Linksverteidiger, der ein paar Schritte nach innen zog, um mit dem stärkeren rechten Fuß zu flanken. Der Verteidiger empfahl sich als ernsthafte Alternative für die Position links in der Kette.

Die Statistik: 1

Jordan Veretout vergab erstmals einen Strafstoß für die AS Rom. Zuvor war er 13-mal am Stück erfolgreich.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Neue straucheln, ein Star im Pech: Die Verlierer unter Nagelsmann

Rose lässt BVB auf Haaland-Rückkehr hoffen: "Werden alles probieren"

Champions League - Frauen Doppelpack gegen Häcken: Schüller führt FCB-Bayern zum ersten Sieg 14/10/2021 AM 21:06