Beim Rennen um Gleison Bremer konnte Juve auch Inter Mailand ausstechen. Die Alte Dame legte laut der "Gazzetta" ein Angebot von 41 Millionen Euro plus neun Millionen an Prämien auf den Tisch und übertrumpfte damit die Konkurrenz aus dem Norden Italiens.

Die Nerazzurri hingegen sollen lediglich ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro plus eine Gegenleistung in Form des 19-jährigen Cesare Casadei offeriert haben,

Auch beim Tauziehen um Bremer boten sich beide Interessenten gegenseitig hoch. Beide Klubs hatten dem Brasilianer einen Fünfjahresvertrag angeboten: Inter hatte drei Millionen Euro geboten und dann auf 3,4 erhöht. Daraufhin reagierte Juventus mit einem Arbeitspapier, das mit Boni bis zu fünf Millionen netto pro Jahr erreichen könnte.

Bremer erreichte um 23.45 Uhr am Dienstagabend mit einem Privatflugzeug den Flughafen in Turin. Im Laufe des heutigen Tages soll der Medizincheck sowie die Vertragsunterzeichnung erfolgen.

