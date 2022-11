Ende Oktober hatte die Turiner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers gegen den Klub abgeschlossen. 16 Angeklagten droht ein Prozess, dazu zählen Agnelli, Arrivabene und Nedved.

Finanziell ist der an der Mailänder Börse notierte Verein angeschlagen, im letzten Geschäftsjahr sammelte Juve einen Verlust von 254 Millionen Euro an.

Ad

Agnelli hatte das Millionen-Minus mit der Corona-Pandemie erklärt. Zumindest sportlich war Juve zuletzt im Aufwind, zwar verpasste die "Alte Dame" die K.o.-Runde in der Champions League, in der Serie A gewann Turin bis zur WM-Pause allerdings sechs Spiele in Serie.

Serie A Die Angst ist zurück: Juventus steuert auf Skandal zu UPDATE 21/12/2021 UM 09:46 UHR

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rekordtor von Ronaldo oder nicht? FIFA spricht Machtwort

(SID)

Ballack fordert Füllkrug: "Das war ein Statement"

Fußball Perfektes Match: Tochter von Fußball-Legende datet Sohn von Tennis-Ikone UPDATE 22/06/2021 UM 13:03 UHR