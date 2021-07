Adana-Demirspor-Präsident Sancak zeigte sich gegenüber "A Spor" optimistisch, dass die Verpflichtung des 36-fachen italienischen Nationalspielers Balotelli über die Bühne geht. "Mit Balotelli haben wir fast eine Einigung erreicht", sagte er. "Mario hat uns gesagt, dass er zu uns kommen will, er wird nächste Woche in die Türkei kommen. Er will mit uns erfolgreich sein, um zur Weltmeisterschaft in Katar zu fahren."

Auch die Finanzierung des Transfers soll wegen der Unterstützung eines Sponsors kein Problem darstellen. Zuvor hatte der Süper-Lig-Aufsteiger bereits den 31-jährigen Younes Belhanda verpflichtet, der bereits für Schalke 04 und Galatasaray aufgelaufen war. Da Balotelli aktuell vereinslos ist, würde der Italiener ablösefrei in die Türkei wechseln.

