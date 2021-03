Publiziert 05/03/2021 Am 08:43 GMT | Update 05/03/2021 Am 08:50 GMT

Dies habe ein MRT im Krankenhaus ergeben, so Fenerbahce. Die Behandlung der Verletzung habe zudem bereits begonnen.

Nach Informationen einiger türkischer Medien könnte Özil seinem neuen Verein mindestens sechs Wochen fehlen. Genaue Angaben zur Ausfallzeit gab es vom Istanbuler Klub jedoch nicht.

Trainer Erol Bulut hatte unmittelbar nach dem Spiel noch vorsichtig Entwarnung gegeben. Özil habe sich den Knöchel wohl nur geprellt, "es ist nichts gebrochen". In der zweiten Halbzeit war der ehemalige deutsche Nationalspieler unglücklich umgeknickt und musste in der 67. Minute ausgewechselt werden

Fredy hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht, Enner Valencia (83.) erzielte den späten Ausgleich für Fener. Podolski, 2014 mit Özil in Brasilien Weltmeister, wurde in der 83. Minute eingewechselt.

Mesut Özil hofft auf schnelle Rückkehr

Özil selbst äußerte sich am Freitagmorgen auf Twitter: "Ich bin wirklich traurig, dass ich dem Team in den nächsten Spielen wegen eines Risses im Außenband nicht helfen kann. Aber es könnte schlimmer sein. Ich werde alles versuchen, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Danke für Eure Nachrichten und Unterstützung."

Erst Ende Januar kam der 32-Jährige nach acht Jahren beim FC Arsenal ablösefrei in die Türkei. Bisher stand er in sechs Ligaspielen für Fenerbahce auf dem Platz. Im Meisterschaftskampf der Süper Lig rangiert der Istanbuler Verein mit 55 Punkten knapp hinter den beiden Stadtrivalen Galatasaray sowie Besiktas Istanbul (beide 57 Zähler). Besiktas hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto.

