Ob er den 33-Jährigen tatsächlich zu den Tigern in die 2. englische Liga locken kann, wird jedoch von vielen Seiten angezweifelt . Schließlich blickt Özil auf eine Top-Karriere zurück, spielte sich bei Real Madrid und Arsenal in die Herzen der Zuschauer und zählte zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Das "Unterhaus" in England dürfte ihn da trotz Freundschaft wenig reizen.

Auch andere Klubs sollen bereits Interesse an einer Verpflichtung Özils gezeigt haben. Berichten zufolge will David Beckham den begnadeten Mittelfeldspieler zu Inter Miami holen. Der US-Verein hat in seiner noch jungen Geschichte schon einige großen Deals abgeschlossen.

Ad

Özil würde den Kader, zu dem auch Gonzalo Higuaín und Blaise Matuidi gehören, weiter namhaft verstärken. Die spanische "AS" behauptet, dass der Ex-Nationalspieler schon immer daran interessiert war, in die Vereinigten Staaten zu ziehen.

Premier League Guardiola sorgt für Lacher: "Das können sie nicht machen!" VOR 3 STUNDEN

Özil war im Januar 2021 vom FC Arsenal nach Istanbul gewechselt, sein Verhältnis zu Trainer Ismail Kartal galt schon länger als angespannt. Im März wurde Özil offiziell aus dem Kader suspendiert . "AS" berichtet, dass der türkische Klub versucht, den Vertrag mit ihm zu kündigen. Da Özil aber weiter spielen möchte, muss er schnell einen neuen Verein finden.

Das könnte Dich auch interessieren: "Erling nimmt normalerweise keine Tablette": Rose klärt zu Haaland auf

Streich reagiert auf Bayern-Kritik: "Ein absolutes Unding"

Premier League Gündogan schreibt Geschichte - und bricht deutschen Premier-League-Rekord 03/04/2022 AM 11:37