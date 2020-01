Buzz

Schlitzohr Toni Kroos schaltete daraufhin blitzschnell und zirkelte den Ball perfekt auf den gegnerischen Kasten. Valencias Keeper Jaume versuchte noch zu retten, konnte den Einschlug aber nicht mehr verhindern.

Am Ende gewann Real Madrid auch dank des Zaubertors des deutschen Nationalspielers gegen den Ligakonkurrenten mit 3:1 (2:0) und zog damit souverän ins Endspiel ein. Neben Kroos trugen sich Isco (39.) und Luka Modric (65.) in die Torschützenliste ein. Den Ehrentreffer für den FC Valencia erzielte Daniel Parejo per Handelfmeter (90.+2).

Die Netzreaktionen zum Traumtor von Kroos

