Nachdem Nanú noch auf dem Platz mehrere Minuten von den medizinischen Teams behandelt wurde, wurde er anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Lissabon transportiert.

Auch der FC Porto äußerte sich in der Nacht noch über den Zustand des 26-Jährigen, der weiterhin in einer Klinik in Lissabon betreut und behandelt wird. "Nanú hat eine Gehirnerschütterung und ein Halswirbelsäulentrauma verbunden mit Wissensverlust erlitten. Er war bei Bewusstsein, stabil und bereits in Zeit und Raum orientiert", teilte der Klub in den sozialen Medien mit.