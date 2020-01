Abpfiff - 5:2

Auch die zweite Halbzeit beendet der Unparteiische pünktlich. Die Nürnberger schaffen es also ein großes Ausrufezeichen gegen den Erzrivalen aus München zu setzen, doch lief der Rekordmeister im zweiten Abschnitt auch nur noch mit größtenteils Drittligaspielern auf. Jedoch ist das 1:1-Unentschieden nach den ersten 45 Spielminuten, in denen die Münchner mit ihrer absoluten A-Elf aller verfügbaren Spieler auflief, schon ein großes Erfolgserlebnis für die Franken. Die Münchner hingegen müssen vielleicht tatsächlich über weitere Transfers nachdenken, denn die heutige zweite Garde scheint noch nicht wettbewerbsfähig für die Bundesliga zu sein.

89. Minute - 5:2

Die Nürnberger kommen noch einmal in die Nähe des Bayern-Tors, doch den Abschluss aus der Drehung von Schleusener kann die Münchner Defensive blocken.

86. Minute - 5:2

Shootingstar Zirkzee packt den Hammer aus! Der junge Holländer versucht es aus der Distanz, scheitert aber an den Fäusten von Dornebusch.

85. Minute - 5:2

Die Bayern-Bubis erzielen doch noch ihren Ehrentreffer. Tillman verwertet eine Flanke von Batista-Meier mit Wucht per Kopf, jedoch sah der FCN-Torhüter an dem Gegentreffer nicht ganz unschuldig aus, da er sich nicht entscheiden konnte ob er auf der Linie bleibt oder nicht.

81. Minute - 5:1

Eine Freistoßflanke von Standard-Spezialist Geiß landet punktgenau auf Patrick Erras Fuß, der kann aus knapp fünf Metern den Münchner Schlussmann nicht überwinden.

76. Minute - 5:1

Die Bayern gehen unter! Ulreich kann einen Schuss nicht entscheidend klären, den Abpraller legt Zrel'ak wieder in die Mitte. Den Querpass schiebt Robin Hack aus kurzer Distanz ohne Mühe ein. Der Ex-Hoffenheimer stand bei seinem Treffer leicht im Abseits, jedoch findet das Testspiel ohne einen Videoassistenten statt, daher wird das Tor nicht zurückgepfiffen.

71. Minute - 4:1

Elfmeter für die Münchner, der bisher tadellose Dornebusch holt Tillmann am Strafraumeck etwas ungeschickt von den Beinen. Den anschließend schwach geschossenen Strafstoß von Cuisance kann der Keeper jedoch direkt parieren und bügelt damit seinen unnötigen Fehler aus.

70. Minute - 4:1

Riesenchance für den FCN, doch Schleusener schiebt nach einem Abwehrfehler eine hunderprozentige Chance am Tor von Sven Ulreich vorbei.

69. Minute - 4:1

Nächste Chance für den deutschen Meister. Von links zieht Dajaku in den Strafraum und zieht einfach Mal ab, Dornebusch, der als Einziger auf Platz geblieben ist, kann aber abwehren.

66. Minute - 4:1

Ein erstes Lebenszeichen der FCB-Offensive in Hälfte zwei: Cuisance versucht sich per Freistoß von der halblinken Seite, zieht diesen jedoch am langen Pfosten vorbei.

63. Minute - 4:1

Von den Rängen schallt es "Oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht geseh'n". Tatsächlich liegt der letzte Sieg der Hausherren gegen die Roten bereits 13 Jahre zurück. Damals setzte es ein 3:0.

59. Minute - 4:1

Jetzt wird's bitter! Die Bayern werden innerhalb von 15 Minuten aus der Arena geschossen. Der FCN schaltet erneut schnell um und wieder ist es Ishak, der Fabian Schleusener mit einem Steilpass schön in Szene setzt, der 28-Jährige schiebt souverän ins lange Eck zum 4:1 ein.

57. Minute - 3:1

Nürnberg baut die Führung aus! Wieder fahren die Clubberer einen Konter, der Torschütze zum 2:1 Ishak bedient den völlig freistehenden Adam Zrel'ak am Elfmeterpunkt, der Ulreich keine Chance lässt.

54. Minute - 2:1

Insgesamt ist ein Qualitätsverlust aufgrund der insgesamt 21 Wechsel in der Halbzeitpause nicht von der Hand zu weisen. Die Bayern-Jungspunde sind nun bedacht darauf sich keine schwerwiegenden Fehler zu leisten, die Franken ruhen sich nach ihrer Angriffswelle inklusive Treffer erst einmal aus.

51. Minute - 2:1

Die Hausherren kommen mit der Großrotation deutlich besser zurecht und nähern sich immer wieder gefährlich dem Kasten von Sven Ulreich, kamen nach dem Führungstreffer jedoch nicht mehr zu einem zwingenden Abschluss.

48. Minute - 2:1

Der Tabellendritte der Bundesliga spielt nun komplett mit der zweiten Garde und das macht sich bemerkbar. Die erfahrensten Akteure sind Jan-Fiete Arp, Mickael Cuisance und Sven Ulreich, sonst stehen ausschließlich Drittligaspieler für den FCB auf dem Rasen.

46. Minute - 2:1

18 Sekunden hat es gedauert und der Club geht erneut in Führung. Direkt vom Anstoß weg erspielen sich die Gastgeber einen Angriff über die linke Außenbahn. Der eigentlich aufs Abstellgleis geratene Mikael Ishak kann eine Flanke, die mit etwas Dusel an die Kante des Fünfmeterraums durchrutscht, zum 2:1 verwerten.

46. Minute - 1:1

Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

Halbzeit - 1:1

Halbzeit! Schiedsrichter Christian Dingert bittet pünktlich zum Pausentee. Die erste Hälfte des Bayern-Derbys bot eine erstaunlich ausgeglichene Partie. Der Rekordmeister war bemüht darum Struktur und Ruhe in das Spiel zu bringen und seinen Stiefel durchzuziehen. Doch die mutigen Nürnberger starteten immer wieder vielversprechende Konter, von denen Frey einen zur Führung vollenden konnte. Die Münchner ließen jedoch nicht lange auf sich warten und erzielten nach einer Traumkombination durch Alphonso Davies den leistungsgerechten Ausgleichstreffer. In Hälfte zwei werden beide Mannschaften komplett durchwechseln und mit zwei neuen Elfen den Platz betreten.

44. Minute - 1:1

Beide Teams versuchen vor dem Halbzeitpfiff noch ein Zeichen zu setzen. Doch sowohl der Serienmeister aus München als auch der kriselnde Zweitligist kommen zu keinen zwingenden Aktionen mehr.

41. Minute - 1:1

Kerk versucht es mit einem Distanzsschuss aus 20 Metern, doch Neuer vergräbt den Ball sicher in seinen Armen.

39. Minute - 1:1

FCN-Keeper Dornebusch gerät immer stärker in den Fokus. Der 25-Jährige kann einen Schuss aus spitzem Winkel von Perisic zum Eckball parieren. In der anschließenden Aktion pflückt der Torwart einen dankbaren Abschluss von der Linie.

34. Minute – 1:1

Der Rekordmeister kann ausgleichen, und wie! Alphonso Davies spielt in der Zentrale einen Doppelpass mit Coutinho, anschließend einen Doppelpass mit Müller, der den Kanadier ins Eins-gegen-eins schickt. Mit etwas Glück kann der Linksverteidiger den Ball durch die Arme des Nürnberger Schlussmanns schieben.

31. Minute - 1:0

Müller mit einem traumhaften Außenrist-Pass auf Coutinho. Der Brasilianer macht eines seiner vertrautesten Manöver, zieht von links nach innen und schlenzt aufs lange Eck. Der Brasilianer scheitert jedoch an Keeper Dornebusch, der den Versuch festhalten kann.

27. Minute - 1:0

Beinahe legen die Gastgeber noch einen drauf! Die Franken starten erneut einen Konter, dieses mal über Lohkemper. Der 24-Jährige zieht in die Mitte, spielt auf Kerk, der aus knapp 15 Metern zu zentral abschließt, sodass Neuer die Kugel wegfausten kann.

25. Minute - 1:0

Die Münchner drücken auf eine schnelle Antwort: Shootingstar Alphonso Davies legt von der Grundlinie auf den äußerst aktiven Goretzka ab, der jedoch den Schuss nicht gut genug platzieren kann.

22. Minute - 1:0

Die Arena jubelt, der Club geht in Führung! Behrens wird mit einem hohen Ball aus der eigenen Hälfte auf dem rechten Flügel geschickt, der 29-Jährige legt flach in die Mitte auf Frey, der zwei Meter in die Box zieht und durch die Beine von Boateng ins lange Eck vollendet.

19. Minute - 0:0

Goretzka schickt Perisic in den Strafraum, der Kroate visiert mit dem linken Fuß den rechten Torwinkel an, doch verzieht mit seinem strammen Schuss knapp über das Gehäuse.

17. Minute - 0:0

Wieder ein Eckball, wieder gefährlich! Margreitter erwischt die Flanke dieses mal wesentlich besser und setzt das Spielgerät nur knapp am Kasten von Manuel Neuer vorbei.

13. Minute - 0:0

Auf der rechten Außenbahn spielen sich Müller und Pavard mit einem zwei Doppelpässen durch den Defensivverbund der Gastgeber. Der ehemalige Nationalspieler nimmt Goretzka an der Strafraumgrenze mit, der Ex-Schalker verstolpert das Leder jedoch. Coutinho fängt den Ball an der Grundlinie ab und versucht sein Glück aus spitzem Winkel, trifft aber nur das Außennetz.

10. Minute - 0:0

Einen vielversprechenden Angriff der Clubberer kann Jerome Boateng ins Tor-Aus klären. An dem anschließenden Eckball rauscht Margreitter nur um Haaresbreite vorbei, sonst hätte der Außenseiter hier gut und gerne in Führung gehen können.

8. Minute - 0:0

Die Münchner übernehmen erwartungsgemäß die Kontrolle über das Spiel und haben immer wieder viel Platz auf der Außenbahn. Bis auf die Möglichkeit von Pavard konnte der Rekordmeister jedoch noch keine große Gefahr ausstrahlen.

5. Minute - 0:0

Die erste Großchance des Spiels! Goretzka nimmt einen Abpraller mit in den Strafraum und legt das Spielgerät mit etwas Glück in den Rückraum ab, wo Benjamin Pavard aus sieben Metern Entfernung abschließt, doch Keeper Dornebusch pariert gekonnt zur Ecke.

2. Minute - 0:0

Der Club mit der ersten Chance der Partie. Dovedan wird steil geschickt, nimmt die Kugel mit einem guten ersten Kontakt mit und versucht anschließend Manuel Neuer von der rechten Strafraumkante aus zu überlupfen, der versuchte Kunstschuss fliegt jedoch einige Meter über den Kasten.

1. Minute - 0:0

Der Ball rollt im Nürnberger Max-Morlock-Stadion!

Die Aufstellungen

1.FC Nürnberg: Dornebusch – Heise, Sörensen, Margreitter, Nürnberger – Dovedan, Jäger, Behrens, Kerk – Frey, Lohkemper

FC Bayern München: Neuer – Davies, Alaba, Boateng, Pavard – Tolisso, Kimmich, Goretzka – Perisic, Müller, Coutinho

Trainingslager in der Sonne

Beide Mannschaften flüchteten zum Trainingsstart im neuen Jahr in die Sonne. Den Rekordmeister zog es wieder einmal unter scharfer Kritik nach Katar, der Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg flog in das spanische Marbella.

Miserable Hinrunde

Beide Teams performten in der Hinrunde häufig unter den Erwartungen. Die Münchner belegten in der Liga zwischenzeitlich Platz sieben und entließen nach einer 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt Trainer Niko Kovac. Der Nachfolger des Kroaten wurde Hansi Flick, der trotz durchwachsener Resultate mit guten Leistungen überzeugen konnte und (unter anderem dank dem aktuellen Platz drei) eine Job-Garantie bis Sommer hat. Der Absteiger aus Nürnberg spielte einen katastrophalen Herbst und stand mit Beginn der Winterpause auf Relegationsplatz 16. Der Club hat mit dem Abgang von Damir Canadi ebenfalls eine Trainerentlassung zu verzeichnen und ersetzte den Österreicher mit dem Ex-Schalke-Coach Jens Keller.

Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Testspiel mit Derby-Charakter. Der Zweitligist 1. FC Nürnberg empfängt den Rivalen aus München im Max-Morlock-Stadion, um für den Ernstfall zu testen. Trotz des deutlichen Klassenunterschieds auf dem Papier gibt sich Trainer Jens Keller zuversichtlich: "Es ist schön, dass wir gegen so eine Mannschaft antreten dürfen, aber es wird sicherlich nicht leicht für uns. Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands", sagte der Coach der Franken vor der Partie. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

