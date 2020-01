Mal Weltklasse, mal tauchte er in wichtigen Spielen völlig ab. Philippe Coutinho hat sein riesiges Potenzial beim FC Bayern zwar angedeutet, aber in der Hinrunde noch nicht regelmäßig auf den Platz bringen können.

In den kommenden Wochen wird Coach Hansi Flick aufgrund der Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister auf den Brasilianer angewiesen sein.

Im Trainingslager in Doha erklärte der Trainer, woran es aktuell noch hakt und nahm dabei die ganze Mannschaft in die Pflicht: "Philippe ist ein begnadeter Fußballer", so Flick:

" Er braucht aber das Zusammenspiel mit den Spielern. Ich glaube, da haben wir ihn noch nicht genug integriert. "

Die Vorbereitung habe Coutinho "sehr gutgetan". Dass in der kommenden Woche noch einige Einheiten mit Ball anstehen, komme dem 27-Jährigen entgegen. "Da wird er nochmal den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, was er für eine Klasse hat", ist sich Flick sicher.

Coutinho spricht sich für Flick als langfristigen Coach aus

Coutinho selbst hat derweil nur lobende Worte für den neuen Trainer übrig.

"Hansi Flick ist ein sehr guter Trainer. Er ist sehr offen, spricht viel mit uns Spielern", sagte der Offensiv-Star im Gespräch mit der "Abendzeitung":

" Flick trägt seinen Teil dazu bei, dass wir so eine gute Stimmung haben. Und wenn man Spaß hat, ist es viel leichter, seinen Job zu erledigen. "

Geht es nach Coutinho, könnte Flick auch über den kommenden Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister auf der Bank sitzen.

"Er hat das Potenzial, noch länger Bayern-Trainer zu sein, auch über den Sommer hinaus. Wirklich jeder Spieler von uns ist glücklich mit ihm, also warum nicht?", wird der Brasilianer zitiert, schränkte allerdings ein:

" Aber diese Entscheidung trifft selbstverständlich die Klubspitze. "

FC Bayern: Coutinho lässt eigene Zukunft offen

Ob Coutinho dann noch für die Roten auflaufen wird, steht jedoch in den Sternen. Die Leihe des 27-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, ob Bayern die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen wird, ist unklar.

Auch Coutinho blieb in den Aussagen zu seiner Zukunft wage:

"Was im Sommer passiert, kann ich jetzt nicht sagen. Alles ist offen", erklärte er:

" Ich lebe den Moment und möchte mit dem FC Bayern viel erreichen in der Rückrunde. Dafür haben wir hart gearbeitet, dreimal am Tag war Training. "

Am Samstag steht für den deutschen Rekordmeister der letzte Test gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de). Am kommenden Wochenende starten die Münchner dann bei Hertha BSC in die Rückrunde.

