So lief das Spiel:

Beim Wiedersehen zwischen Wayne Rooney und Manchester United gaben die Hausherren in Person von Louie Sibley die erste Duftmarke der Partie ab. Der fulminante Schuss des 18 Jahre alten Toptalents rauschte nur Zentimeter am United-Tor vorbei (9.).

Die Hausherren legten in der Anfangsphase eine hohe Intensität an den Tag und hätten sich nach 18 Minuten beinahe belohnt. Kapitän Rooney trat zum Freistoß aus 20 Metern an, einzig Torwart Sergio Romero verhinderte in Zusammenarbeit mit dem linken Pfosten die Führung von Derby County (18.).

Danach aber nahm United das Zepter immer mehr in die eigene Hand und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Nach zwei abgeblockten United-Schüssen landete die Kugel im Strafraum bei Luke Shaw, der ohne viel Nachdenken direkt abzog. Den aufsetzenden Schuss des Engländers fälschte Teamkollege Jesse Lingard noch leicht mit dem Rücken ab, sodass sich das Spielgerät per Bogenlampe über den machtlosen Kelle Roos hinweg in die lange Ecke senkte (33.).

Luke Shaw of Manchester United celebrates scoring their first goal during the FA Cup Fifth Round match between Derby County and Manchester United at Pride Park on March 05, 2020 in Derby, EnglandGetty Images

Die Red Devils zogen nach dem Führungstreffer das Tempo nochmal an und bauten den Vorsprung noch vor der Pause auf 2:0 aus. Shaw bediente bei einem seiner zahlreichen Vorstöße Odion Ighalo, der sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler behauptete und abgeklärt mit der Innenseite in die linke Ecke einnetzte (41.).

Der Zweitligist sendete kurz nach Wiederbeginn nochmal ein Lebenszeichen durch Angreifer Martyn Waghorn. Dessen Kopfball aus sieben Metern zischte jedoch hauchdünn am linken Pfosten vorbei und ließ Keeper Romero einmal kräftig durchpusten (50.).

Derby konnte trotz aller Bemühungen nicht mehr zulegen und musste nach 70 Minuten den dritten Gegentreffer schlucken. Ighalo scheiterte nach Vorarbeit von Mata im ersten Versuch, jagte den Nachschuss dann aber humorlos zum 3:0 unter den Querbalken (70.).

Derby investierte in der Folge mehr, um wenigstens noch den Ehrentreffer zu erzielen, brachte bis auf einen guten Freistoß von Rooney in der Nachspielzeit aber nicht mehr viel zustande (90.+1).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Rooney weiter torlos gegen Ex-Klub

Wayne Rooney spielte an diesem Abend zum insgesamt siebten Mal gegen seinen Ex-Klub und blieb auch im siebten Anlauf ohne Torerfolg gegen die Red Devils. Das lag zum einen daran, dass Rooney als Achter im zentralen Mittelfeld agierte und gegen ein dominantes United viel mit Defensivaufgaben gebunden war.

Zum anderen hatte der 34-Jährige Pech, als sein Freistoß in Durchgang eins statt im Tor am Pfosten landete. Ansonsten agierte Rooney weitestgehend unauffällig und trat lediglich kurz vor Schluss per erneutem Freistoß nochmals gefährlich in Erscheinung.

Die Statistik: 46

Von seinen letzten 47 Duellen gegen niederklassige Teams hat Manchester United im FA Cup 46 gewonnen.

