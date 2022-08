"Es war das erwartet schwere, zweikampfbetonte Spiel. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden und nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Peter: "Der Wille der Mädels war jedoch da. Am Ende kassieren wir dann noch den Knock-out. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Wir haben noch zwei weitere Spiele." Weitere Gegner der DFB-Auswahl sind Neuseeland am Samstag sowie Mexiko am kommenden Dienstag.

Titelverteidiger ist Japan, 2020 war das Turnier der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Deutschland hatte 2004, 2010 und 2014 den Titel gewonnen und ist gemeinsam mit den USA Rekordsieger.

(SID)

