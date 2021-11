"Es tut uns extrem leid", sagte Trainer Antonio Di Salvo über den Angreifer, der bereits mit einer Augenentzündung angereist war.

"Er ist in der Sicht gestört. In Absprache mit dem Verein haben wir entschieden, dass er nach Hause fährt, um das in den Griff zu bekommen. Er war natürlich enttäuscht, er wollte sich zeigen und mithelfen", so Di Salvo.

Schon Anfang Oktober musste der Nachfolger von Stefan Kuntz in der EM-Quali auf Moukoko verzichten.

Damals hatte das BVB-Talent eine Muskelverletzung zu beklagen.

(SID)

