Der Anpfiff wurde zunächst verschoben, Verantwortliche der UEFA trafen sich zu Beratungen über das weitere Vorgehen.

Dabei wurde festgelegt, dass das Spiel um 19:40 Uhr angepfiffen werden soll. Diese Entscheidung sei jedoch nur auf Bewährung ausgesetzt. Das bedeutet: Im Fall von weiteren Ausschreitungen, könnte das Spiel endgültig abgesagt werden.

Ad

Wie die AFP weiter berichtet, waren einige Hundert der mehr als 8000 mitgereisten Kölner Fans auf eine Tribüne der Heimfans vorgedrungen.

Premier League Mega-Abfindung: Das soll Tuchel nach seinem Rauswurf einstreichen VOR 4 STUNDEN

Bei den Auseinandersetzungen wurden einige Fans verletzt, bevor die Polizei eingreifen konnte. Der besonders schwer verletzte Kölner Fan sei dabei fünf Meter tief aus einem oberen Rang gestürzt.

Hector richtet sich an Kölner Fans

Jonas Hector hat sich im Stadion zu Wort gemeldet und den Vorfall verurteilt: "Wir haben richtig Bock, das Spiel mit euch zu bestreiten. Wir wollen auch, dass das Spiel stattfindet. Aber wir müssen sagen, dass wir sowas nicht gutheißen – wir sehen das gar nicht gern", so der FC-Kapitän.

"Wir haben uns dafür letztes Jahr und in den Play-off-Spielen den Arsch aufgerissen. Und wir würden das sehr gerne mit euch machen, und deswegen bitte ich euch: behaltet die Nerven, bleibt ruhig, unterstützt uns so gut es geht. Das ist das, was der Verein auch will. Dass wir zusammenstehen und in Frieden einfach den Fußball feiern und nicht die Gewalt. Danke euch."

Das könnte Dich auch interessieren:"Alkoholkompromiss": WM-Gastgeber Katar lockert Konsumverbot

"Hoffe Fans honorieren es": Nagelsmann freut sich auf Lewy-Rückkehr

Bundesliga Andersson poltert gegen Köln und wirft Verein Fehldiagnosen vor UPDATE 04/09/2022 UM 15:47 UHR