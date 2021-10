Europameister Italien hat sich in der Nations League den Trostpreis gesichert. Vier Tage nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien (1:2) bezwang die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Sonntag in Turin im Spiel um Platz drei Belgien mit 2:1 (0:0).

Das Spanien-Spiel hatte für die Italiener die erste Niederlage nach 37 Spielen bedeutet. Gegen Belgien, das mit einer B-Elf ohne Stars wie Romelu Lukaku (FC Chelsea) und Eden Hazard (Real Madrid/beide vorzeitig abgereist) angetreten war, traf Nicolo Barella (46.) zur Führung. Domenico Berardi (65.) verwandelte zudem einen Foulelfmeter. Charles de Ketelaere (86.) brachte die Belgier auf Vorlage des eingewechselten Kevin De Bruyne noch einmal heran.

Am Abend (20:45 Uhr im Liveticker) spielen Weltmeister und Belgiens Halbfinal-Bezwinger Frankreich (3:2) sowie Spanien in Mailand um den Titel und damit die Nachfolge des Premierensiegers Portugal.

Auch im EM-Viertelfinale vor etwas mehr als drei Monaten konnte sich Italien 2:1 (2:1) gegen Belgien durchsetzen.

(SID)

