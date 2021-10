Kylian Mbappé hat Weltmeister Frankreich dreieinhalb Monate nach der EM-Blamage doch noch zu einem europäischen Titel geführt.

Bei der EM war das Team von Trainer Didier Deschamps sensationell im Achtelfinale im Elfmeterschießen an der Schweiz gescheitert - durch einen Fehlschuss von Mbappe.

"Es ist das Ergebnis, das zählt", sagte Paul Pogba, Mittelfeldstar von Manchester United: "Wenn du am Ende den Pokal gewonnen hast, ist alles gut."

Die Pressestimmen zu Frankreichs Nations-League-Triumph:

Deutschland

Spiegel: "Final-Triumph gegen Spanien: Mbappe schießt Frankreich zum Nations-League-Titel. Dreieinhalb Monate nach der EM-Blamage hat Weltmeister Frankreich den nächsten Titel geholt und erstmals in der Nations League triumphiert. Der Siegtreffer war allerdings umstritten."

Kicker: "Les Bleus melden sich nach einem Rückstand zurück und krönen sich zum Sieger: Mbappé schießt Frankreich auf den Thron der Nations League."

FAZ: "Mbappé schießt Frankreich auf den Thron der Nations League: Frankreich hat den Titel in der Nations League gewonnen. Benzema und Mbappé drehen die Partie für den Weltmeister, der sich damit für das frühe Aus bei der EM rehabilitiert."

Spox: "Mbappe der Held! Weltmeister Frankreich auch Nations-League-Sieger: Kylian Mbappe hat Weltmeister Frankreich dreieinhalb Monate nach der EM-Blamage doch noch zu einem europäischen Titel geführt."

Frankreich

L'Équipe: "Erstaunlich! Die französische Mannschaft gewinnt die Nations League gegen Spanien."

Le Parisien: "Diese Franzosen geben niemals auf! Die französische Mannschaft hat am Sonntagabend in Mailand die zweite Auflage der Nations League im Finale gegen Spanien gewonnen."

Eurosport.fr: "Zurück an die Spitze: Benzema und Mbappé bescheren der französischen Mannschaft einen neuen Titel."

Le Figaro: "Ein atemberaubendes Szenario, ein spannendes Finale und Les Bleus zurück an der Spitze! In einem unglaublichen Finale in der zweiten Halbzeit hat die französische Mannschaft Spanien (1:2) besiegt und die Nations League am Sonntag in Mailand gewonnen."

Spanien

Marca: "Benzema und Mbappé sind in bester Gesellschaft: Das Stürmerduo macht nach dem Tor von Oyarzabal das gute Spiel der Spanier zunichte. "

Mundo Deportivo: "Spanien unterliegt Frankreich mit erhobenem Haupt. Oyarzabal brachte Spanien in Führung, doch Benzema und Mbappé sicherten Frankreich mit ihren Toren den Titel in der Nations League."

El País: "Frankreich schlägt Spanien und gewinnt den Titel in der Nations League: Die Spanier spielten ein gutes Finale und wurden nach einem Tor von Oyarzabal durch Tore von Benzema und Mbappé besiegt."

AS: "Inmitten der Herrlichkeit: Spanien scheitert im Finale der Nations League, nachdem sie durch ein Tor von Oyarzabal in Führung gegangen waren. "

England

The Sun: "VAR-Kontroverse: Kylian Mbappés Tor entscheidet die Nations League, obwohl die Wiederholungen vermuten lassen, dass er im Abseits stand."

Mirror: "Französische Erlösung: Die Bleus gewinnen die Nations League nach einem Rückstand durch einen Treffer von Mbappé - aber verlieren Varane."

The Guardian: "Kylian Mbappé versenkt Spanien und sichert Frankreich den Sieg in der Nations League."

The Telegraph: "Kylian Mbappe schießt Frankreich mit umstrittenem Siegtreffer zum Triumph in der Nations League: Nach enttäuschenden ersten 45 Minuten wurde das Spiel in einer dramatischen zweiten Halbzeit im San Siro lebendig."

Östereich

Kronen Zeitung: "Weltmeister Frankreich dreht Finale gegen Spanien: Frankreich hat die zweite Auflage der Nations League für sich entschieden."

Die Kleine Zeitung: "Frankreich triumphiert in Nations League - 2:1 gegen Spanien."

Schweiz

Der Blick: "Sieg im Nations-League-Finale: Mbappé lässt Frankreichs Schweiz-Trauma vergessen. Karim Benzema und Kylian Mbappé schießen die Spanier ab! Frankreich krönt sich zum Nations-League-Sieger 2021."

