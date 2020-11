Nicht nur der Laie rieb sich am Dienstag-Abend gegen 22:30 Uhr verwundert die Augen. Ist das gerade wirklich passiert? 0:6 gegen Spanien? Wie kann ein solches Ergebnis zustande kommen, ist das DFB-Team doch gespickt mit Top-Spielern von den größten Klubs Europas.

Manuel Neuer, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané sind Stammspieler beim Triple-Sieger FC Bayern und standen allesamt in der Startelf gegen Spanien. Allein die Qualität dieser Spieler sollte ein historisch schlechtes Ergebnis wie dieses doch unmöglich machen.

Tut es aber nicht, wie Fußball-Deutschland nun schmerzlich feststellen musste. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auf der Suche nach Erklärungen kommt aber vor allem ein Name in den Sinn: Joshua Kimmich.

Beim FC Bayern wie auch in der Nationalmannschaft ist der 25-Jährige das absolute Herzstück im Mittelfeld. Er ist das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, Kommunikator und Mentalitätsspieler. Ohne seine Fähigkeiten fehlte dem deutschen Mittelfeld die Aggressivität, die defensive Denke, die ordnende Hand.

Löw stellte setzte mit Goretzka, Kroos und Gündogan auf drei Achter in der Zentrale, wobei Goretzka die offensivste Rolle einnahm. Jeder für sich alleine hat seine Weltklasse schon häufig nachgewiesen - ein echter Anführer ist aber keiner von ihnen.

"Das war in Sachen Führung und Kommunikation zu wenig", monierte Neuer, der zum 96. Mal im Tor der Nationalmannschaft stand und somit zum deutschen Rekordspieler vor Sepp Maier (95. Länderspiele) avancierte, daher zurecht.

Das Ergebnis der fehlenden Abstimmung waren sechs Gegentore - noch nie, weder im Klub noch im Nationaltrikot, musste Neuer in einem Spiel so oft hinter sich greifen.

Dass er sich trotzdem nicht beschwerte, sondern sich als Teil der Mannschaft bezeichnete, die es zusammen vergeigt habe, ehrt ihn, ist so aber nicht ganz richtig. Neuer zeigte immerhin einige gute Paraden, war bei allen Gegentoren chancenlos.

Wenn man so will, könnte man sagen: Einzig Neuer zeigte am Dienstag das gewohnte Vereinsformat.