Sollte die zehntägige Quarantäne tatsächlich durchgesetzt werden, könnten die Nationalspieler erst nach dem 8. Bundesliga-Spieltag wieder zu ihren Klubs reisen. Da neben Erling Haaland, auch Rune Jarstein von Hertha BSC und Alexander Sörloth von RB Leipzig für die Länderspiele berufen wurden, wären neben Borussia Dortmund zwei weitere Bundesliga-Klubs von den Maßnahmen betroffen.

Der norwegische Verband (NFF) hatte am Freitag, zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien, mitgeteilt, dass der frühere Braunschweiger Omar Elabdellaoui positiv getestet wurde. Der 28 Jahre alte Profi vom türkischen Rekordmeister Galatasaray habe Symptome wie Kopfschmerzen und leichtes Fieber und fühle sich schlapp, hieß es. Er habe sich im Mannschaftshotel in Isolation begeben, das für Freitag geplante Training wurde abgesagt.

Der Verband teilte mit, dass die restlichen Spieler bei vier weiteren Testreihen allesamt negativ getestet wurden. Dennoch droht dem Spiel am Sonntag in Rumänien die Absage. Der norwegische Gesundheitsminister Bent Høie erlaubt der Nationalmannschaft nicht, nach Rumänien zu reisen. Das berichtet der norwegische TV-Sender "NRK". Auch die Nations-League-Partie am Mittwoch in Österreich könnte abgesagt werden.

Beide Nations-League-Spiele der Norweger würde dann für die Gastgeber gewertet werden, was ihnen nicht nur die Chance auf den Aufstieg in die Nations-League-Liga A kosten würde, sondern auch die Chance auf den zweiten Lostopf für die Auslosung der WM-Qualifikation kosten könnte. Aktuell liegen die Skandinavier in Gruppe 1 der Liga B mit neun Punkten auf Platz zwei. Sie sind punktgleich mit Tabellenführer Österreich, haben aber den ersten direkten Vergleich Anfang September 1:2 verloren. Rumänien ist mit vier Punkten Dritter.

Verband veröffentlicht Schreiben: "Die gesamte Mannschaft ist verzweifelt"

Deshalb hatte der Verband bereits am Freitag ein Schreiben der Spieler veröffentlicht, in dem die Profis ihren Unmut über die möglichen Spielabsagen äußerten: "Die gesamte Mannschaft ist zutiefst verzweifelt darüber, dass die norwegischen Behörden uns die Teilnahme an den beiden entscheidenden Spielen der Nations League gegen Rumänien und Österreich verweigern."

Es sind nicht die ersten Corona-Schlagzeilen rund um das norwegische Nationalteam in dieser Woche: Bereits das für vergangenen Mittwoch geplante Länderspiel des "Landslaget" gegen Israel war auf dringende Empfehlung der lokalen Gesundheitsbehörden abgesagt worden. Grund war da jedoch ein positiver Fall beim Gegner. Der israelische Nationalspieler Munas Dabbur von der TSG Hoffenheim war im Vorfeld positiv auf COVID-19 getestet worden.

