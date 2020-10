Für Deutschland geht im vierten Gruppenspiel der UEFA Nations League gegen die Schweiz. Anstoß ist am Dienstag, 13. Oktober, um 20:45 Uhr . Das Match wird in Köln ausgetragen.

Obwohl noch nicht alles nach Wunsch lief, sicherte sich das DFB-Team einen verdienten 2:1-Erfolg in Kiev gegen die Ukraine. Die Mannschaft von Joachim Löw verbesserte sich damit hinter Spanien auf Tabellenrang zwei.

Es war der erste Sieg für Deutschland in einem Länderspiel 2020. Andererseits hat das Team im Jahr, in dem es aufgrund der Coronapandemie erst vier Länderspiele gab, auch noch keine Begegnung verloren.

Das Match zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt am Dienstag, 13. Oktober, um 20:45 Uhr . Die "ARD" ist live im TV mit von der Partie.

Die "ARD" bietet einen Livestream zum Match in der Nations League aus dem Rheinenergiestadion in Köln bei "sportschau.de" an.