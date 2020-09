"Alles in allem war ich zufrieden", lobte der Bundestrainer nach Abpfiff im "ZDF": "Lange Zeit hat er mir gut gefallen. Er war sehr dynamisch nach vorne, hatte in der ersten Hälfte zwei, drei gute Flanken."

Noch besser: Anfang der zweiten Hälfte konnte der aufgerückte Gosens im ersten Spiel direkt einen Assist beisteuern. Mit einem genauen Pass in den Rückraum des spanischen Sechszehners setzte er Timo Werner in Szene, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und dann flach links unten zum 1:0 verwandelte (51.).

Dass ihm sein Debüt nicht ausschließlich positiv in Erinnerung bleiben wird, lag jedoch daran, dass Gosens auch beim späten Gegentreffer in der Nachspielzeit durch José Luis Gayá (90.+6) eine Hauptrolle spielte. Weil der deutsche Linksverteidiger nach einer Grätsche noch im rechten Toraus lag, als der Torschütze von Rodrigo bedient wurde, hob er das Abseits auf.

Mit Manuel Neuer, Serge Gnabry und Joshua Kimmich fehlten der DFB-Elf drei Spieler, die unter Löw nicht nur gesetzt sind, sondern auch zu den Leadern des Teams gehören. Besonders Kimmichs fehlende Präsenz in der Zentrale als Lautsprecher war gerade in der ersten Hälfte deutlich zu spüren.

Während die Triple-Sieger des FC Bayern aufseiten der DFB-Elf noch im Sonderurlaub verweilten, war Thiago für die Furia Roja schon wieder mit von der Partie und knüpfte nahtlos an seine hervorragende Leistung aus dem Champions-League-Finale gegen PSG (1:0) an.

Der 29-Jährige war am Donnerstagabend in Stuttgart der beste Spanier auf dem Platz, zog als zentrale Figur in Luis Enriques 4-3-3 die Fäden im Mittelfeld (122 Ballkontakte).

Thiago war nicht nur wie in der 53. Minute nach hinten aufmerksam, als er in höchster Not gegen Leroy Sané zur Ecke klärte, sondern auch nach vorne brandgefährlich. Sein Schlenzer aus 20 Metern strich in der 70. Minute nur knapp am Kasten von Kevin Trapp vorbei.