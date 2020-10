Die Three Lions bezwangen den Weltranglistenersten mit 2:1 (1:1) und kletterten an die Tabellenspitze der Gruppe 2 in der Division A. Die Roten Teufel, die zuvor zwölf Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten, kassierten ihre erste Niederlage seit 23 Monaten.

Kramaric schoss die Kroaten mit einem Tor in der 84. Minute in der Gruppe 3 gegen Schweden zum 2:1 (1:0). Oranje blieb auch im zweiten Spiel unter de Boer sieglos: In Bosnien-Herzegowina spielte die Elftal in der Gruppe 1 0:0. Bei der Premiere des Nachfolgers des zum FC Barcelona abgewanderten Ronald Koeman hatte es am vergangenen Mittwoch ein 0:1 gegen Mexiko gegeben.