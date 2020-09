Gündogan fügte an: "Direkt nach Abpfiff war das natürlich dann noch mit vielen Emotionen verbunden."

Der Mittelfeldspieler, der das Tor für die DFB-Elf schoss, ärgerte sich nach dem Spiel über den aus der Hand gegebenen Vorsprung: "Es hat komplett an uns selbst gelegen. Ich bin auch ein bisschen angepisst. Wir sind in einer guten Ausgangsposition, führen 1:0. Dann leisten wir uns einen Fehlpass, laufen in einen Konter und dann steht es 1:1. Insgesamt ist das sehr ärgerlich, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack."