Als Joshua Kimmich sich unter Tränen auf dem Dortmunder Rasen krümmte, hatte auch Joachim Löw eine große Sorge mehr. Eine weitere wichtige Stütze der Fußball-Nationalmannschaft brach für die anstehenden Nations-League-Spiele und vielleicht für lange Zeit weg - das war für den Bundestrainer der heftigste von mehreren Rückschlägen an einem schwarzen Wochenende.

Mit den vorherigen Absagen wegen positiver Corona-Tests oder Verletzungen wird fast eine ganze Mannschaft fehlen: Niklas Süle, Kai Havertz, Emre Can, Julian Draxler, Lukas Klostermann und Suat Serdar sind ebenfalls nicht dabei. Auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Marco Reus hat Löw nach deren Comeback nach Verletzungen noch verzichtet.

Der Bundestrainer ist vor dem Treffpunkt am Montag bei allem Zwang zur Improvisation "dankbar, dass es unter diesen Umständen überhaupt möglich war und ist, diese Länderspiele auszutragen". Die Menschen seien in der Pandemie "mit anderen Dingen beschäftigt als mit Fußball".

Im Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) wird wohl eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die mit Wohlwollen noch als B-Elf bezeichnet werden kann. Schließlich treffen die Bayern-Stars um Kapitän Manuel Neuer sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) erst am Donnerstag im Team-Quartier ein - Schonung für die abschließenden Gruppenspiele der Nations League hat Vorrang.