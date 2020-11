Etwas bedröppelt sah er schon aus. Zumindest kurz. Sagen wir mal so, Sergio Ramos schaute leicht irritiert aus der Wäsche, kurz nachdem er beim Stand von 0:1 im Nations-League-Spiel seiner spanischen Mannschaft in der Schweiz einen Elfmeter verschossen hatte.

Es lief die 81. Minute und es war schon der zweite an diesem Abend. Noch dazu war ihm der angedachte Panenka-Chip in die Tormitte leicht nach links verrutscht. Das machte die Sache nicht besser.

"Wenn es noch einen Elfmeter gegeben hätte, hätte er ihn auch geschossen. Und wenn es einen vierten Elfmeter gegeben hätte und er zuvor den dritten verschossen hätte, hätte er ihn auch geschossen", meinte der spanische Nationaltrainer und verwies auf die 25 Elfmeter in Folge, die der 34-Jährige seit März 2018 verwandelt hatte.

Ein "Erfolg, der von den Zahlen her nur Auserwählten zur Verfügung steht", so Enrique. Und damit war das Thema dann auch erledigt.

Dass Spanien das Spiel am Ende (1:1) nicht einmal verlor , passte ins Bild.

Ohnehin wird dieser Abend aus anderem Grund Einzug in die Fußball-Geschichtsbücher finden. Es war Ramos' 177. Länderspiel. Damit überholte er Italiens Legende Gianluigi Buffon als Rekordnationalspieler Europas.

"Ramos treibt an, dass er in naher Zukunft nicht nur eine spanische Ikone, sondern einer der größten Fußballer aller Zeiten sein wird", sagt Augustin Galan, La-Liga-Experte von Eurosport in Spanien.