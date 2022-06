Reus bleibt zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mitteilte. Reus (33) hatte wegen eines Infekts bereits bei den ersten beiden Partien in der Nationenliga gegen Italien und England (jeweils 1:1) gefehlt.

Am Dienstagabend in München gegen die Three Lions saß er noch auf der Tribüne - abseits des Geschehens, wie so oft, wenn die DFB-Elf spielte. Unter anderem hatte er den WM-Triumph 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses verpasst. Seit seinem Debüt im Oktober 2011 bestritt er nur 48 von 138 möglichen Länderspielen (15 Tore).

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: Erst Henkelpott, dann Abstiegskampf? Bale wurde Kellerkind angeboten

UEFA Nations League Flick plant mit Reus: DFB muss gegen England "in die Spur kommen" 05/06/2022 AM 08:50

(SID)

"Gut gezockt": Bundestrainer Flick nach Duell mit England zufrieden

Bundesliga Haaland-Abgang nach Manchester - warum der BVB so gelassen bleibt 11/05/2022 AM 13:42