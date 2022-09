Übertragung Deutschland - Ungarn live im TV, Stream & Ticker - Die DFB-Elf in der Nations League in Leipzig

Deutschland - Ungarn live im TV, Stream & Ticker: Am Freitag, 23. September, trifft die DFB-Elf in der Nations League auf Tabellenführer Ungarn. Anpfiff in der Red Bull Arena zu Leipzig ist um 20:45 Uhr. Das "ZDF" überträgt die Begegnung der Nationalmannschaft live im TV und im Stream. Eurosport.de begleitet das Spiel der Mannschaft von Trainer Hansi Flick umfassend und bietet einen Liveticker an.