Nach dem 1:1-Remis in Bologna gegen Italien zum Auftakt fordert Deutschland am Dienstag, 07. Juni, England in der Nations League. Anstoß der Partie in der Allianz Arena in München ist um 20:45 Uhr.

Die letzte Begegnung mit den Engländern ging aus Sicht der DFB-Elf im Achtelfinale der Europameisterschaft vergangenen Jahres mit 0:2 verloren. Raheem Sterling und Harry Kane erzielten damals die Treffer für England.

In der Gruppe 3 der Liga A der Nations League trifft Deutschland neben Italien und England auf Ungarn.

Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung des Aufeinandertreffens zwischen Deutschland und England in der Nations League.

Nations League: Deutschland - England live im TV

Der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und England wird in Deutschland live im TV im "ZDF" übertragen. Die Berichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Bela Rethy wird das Spiel als Kommentator begleiten.

Deutschland - England: Nations-League-Aufeinandertreffen live im Stream

Für das Spiel zwischen Deutschland und England wird ein Livestream angeboten. "ZDF" zeigt das Spiel live und kostenlos im Stream.

Nations League: Deutschland - England live im Ticker bei Eurosport

Eurosport.de berichtet live von der Partie zwischen Deutschland und England im Liveticker. Zusätzlich gibe es alle News und Reaktionen zur Nations League bei Eurosport.de.

Southgate schwärmt vor Kracher von DFB-Team: "Unserer Benchmark"

Deutschland - England live: Musiala lobt Ausbildung in England

Nationalspieler Jamal Musiala sieht seine fast neunjährige Ausbildungszeit in England als Schlüssel für seine Profikarriere. "In Deutschland gibt es schon für unter Zehnjährige ein Ligensystem, wohingegen das in England bis zur U18 nicht üblich ist. Da hat man viel weniger Druck und mehr Zeit, sich zu entwickeln, man kann viel freier spielen", sagte der Bayern-Profi der "BBC". Zum Bericht.

Southgate trauert Musiala nach: "Hätten ihn gerne behalten"

Nations League live: Flick verteidigt Werner gegen Kritik

Bundestrainer Hansi Flick hat Stürmer Timo Werner gegen Kritik verteidigt. "Es wird ein bisschen unterschätzt, was er für die Mannschaft leistet. Bei ihm ist wirklich Bereitschaft da, Wege zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen. Er schafft Räume vor der Abwehr", sagte Flick vor dem Fußball-Klassiker am Dienstag (20:45 Uhr) in München gegen England. Zum Bericht.

Deutschland gegen England live: Flick schwört DFB auf England-Kracher ein

Dem mäßigen Nations-League-Start in Italien soll ein Sieg im Klassiker gegen England folgen. Dafür plant Hansi Flick Veränderungen, der Bayern-Block bröckelt. Ilkay Gündogan könnte Joshua Kimmich tatkräftig zur Seite stehen, Rückkehrer Marco Reus die offensive Variablität erweitern. Der Bundestrainer will den nächsten richtigen Härtetest der WM-Vorbereitung für weitere Erkenntnisse nutzen. Zum Bericht.

Nations League live: Sorgenkind Sané: Flick stellen sich neue Offensivprobleme

In der deutschen Offensive hakt es, vor allem Leroy Sané gibt mal wieder Rätsel auf. "Auch bei ihm geht es darum, die Bereitschaft zu zeigen, dass ich im Spiel bin, aktiv bin, die Intensität habe", sagte Hansi Flick am Montag über sein größtes Sorgenkind. Lange werden die Streicheleinheiten für Sané wohl nicht mehr anhalten. Der Härtetest gegen England soll der nächste Gradmesser werden. Zum Bericht.

