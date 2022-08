Während Trainer Oliver Glasner mit hängendem Kopf seine Spieler tröstete, besangen die Frankfurter Fans ihre geschlagenen Europacup-Helden lautstark.

Der Anhang honorierte den couragierten Auftritt der Eintracht im Olympiastadion von Helsinki - auch wenn die abschließende Krönung des wundersamen Märchens im europäischen Supercup verwehrt blieb: Der Europa-League-Sieger unterlag den abgezockten Königlichen von Real Madrid verdient mit 0:2 (0:1)

"In so einem Spiel willst du den Titel holen. Es hat nicht gereicht, aber es war eine bessere Leistung als gegen Bayern. Gegen den Champions-League-Sieger musst du halt deine wenigen Chancen nutzen", sagte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode bei "DAZN": "Wir haben die entscheidenden Sachen nicht genutzt."

Entscheidender Mann auf Seiten der Madrilenen war neben Karim Benzema Ex-Bayern-Star David Alaba, der zur Führung traf.

Alle Stimmen zum UEFA Supercup:

Toni Kroos (Real Madrid) bei "RTL":

... über Frankfurts Leistung: "Wir haben es nicht anders erwartet, wir wussten, dass sie uns nicht so hoch pressen wie gegen Bayern. Wenn sie das Tor machen, wird es noch unangenehmer. Nach unserem Tor hatten wir das Spiel unter Kontrolle."

... zum Faktor Erfahrung: "Es passieren hier und da immer mal wieder Fehler. Das wichtigste ist, wie du darauf reagierst. Die vielen Finals, die wir schon gespielt haben, geben natürlich auch Erfahrung."

... zu Ancelotti: "Man kann jeden fragen, Carlo Ancelotti nimmt uns alle mit. Niemand wird ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Wenn ein Trainer es schafft, die Mannschaft mitzunehmen, auch auf persönlicher Ebene, ist das extrem wichtig."

... zur Champions-League-Teilnahme der Eintracht: "Es wird darauf ankommen, welche Gruppe sie bekommen. Der Abgang von Kostic wiegt schwer. Er war für mich der beste Spieler. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, nachzulegen. Aber sie können immer unangenehm sein."

David Alaba (Real Madrid) bei "RTL":

... über den Sieg: "Wir wollten da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben."

... über sein Tor: "Ein Tor zu schießen, ist immer schön. Das passiert bei mir nicht so häufig, umso schöner, dass ich meinen Teil zum Sieg damit beitragen konnte."

... über Frankfurts Leistung in der Vorsaison: "Ich habe mit Oliver geredet und ihn beglückwünscht. Es ist schön, zu sehen, was sie letztes Jahr geleistet haben."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid) bei "DAZN":

... über Reals Leistung: "Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten. Sie waren hinten sehr gut organisiert, es war sehr schwer, Lücken zu finden. Aber wir haben die Geduld nicht verloren. Nach dem ersten Tor hatten wir dann mehr Kontrolle. Wir haben kein spektakuläres Spiel gespielt, aber wir sind aktuell sehr selbstbewusst."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) bei "DAZN":

... über die vergebenen Chancen: "In so einem Spiel willst du natürlich den Titel holen, es hat aber nicht gereicht heute. Im Vergleich zu Bayern war es eine bessere Leistung, aber gegen den Champions-League-Sieger ist es nicht einfach. Da musst du die Chancen nutzen, die du hast, aber das haben wir heute wieder nicht geschafft."

... über Reals Mittelfeld: "Sie haben eine unglaubliche Qualität, die Jungs verlieren fast nicht den Ball. Da läuft man viel umsonst. Nichtsdestotrotz hatten wir auch den ein oder anderen Ballgewinn."

... über Kostic-Ersatz Christopher Lenz: "Chris war ein Jahr verletzt, er hat es heute schon ganz gut gemacht. Natürlich ist er kein Eins-zu-Eins-Ersatz, aber ich bin mir sicher, dass er diese Saison für uns sehr wichtig wird."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) bei "DAZN":

... zur Leistung der Eintracht: "Wir haben das Spiel heute verloren, aber man merkt, wie stolz die Fans auf uns sind. Wir hatten die ein oder andere Möglichkeit, in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen. Am Ende verlierst du gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, auch wenn es ein bisschen unglücklich war. Wir haben vieles besser gemacht als am Freitag. Die Intensität war vielleicht nicht so hoch wie gegen Bayern, aber trotzdem musst du gegen Real erstmal so spielen.

