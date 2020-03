Sein Vertrag beim BVB läuft aber bis Juni 2022. "Meiner Meinung nach will er nicht gehen. Ich denke, er hat das Gefühl, dass der Verein eine gute Zukunft hat", sagte Watzke und betonte, dass ein "vertrauliches Verhältnis" zwischen dem Verein, Sancho und dessen Berater bestehen würde. Sancho sei in Dortmund "sehr glücklich".

Sancho hat in dieser Saison in der Bundesliga 14 Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. Er führt damit die Scorerliste gemeinsam mit dem derzeit verletzten Münchner Robert Lewandowski (25+4) an.

(SID)