Willy Sagnol hat mit "Sport1"über Zinedine Zidanes Kopfstoß gegen Materazzi im WM-Endspiel 2006 gesprochen. Frankreichs gesamte Mannschaft soll im Anschluss an das verlorene Finale gegen Italien sauer auf Zizou gewesen sein: "Nach dem Finale gab es natürlich Stress. Alle Spieler hatten damals nach dem Endspiel etwas gegen Zizou, weil sich das, was er auf dem Platz gemacht hat, nicht gehört."

In der 109. Spielminute kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen Zidane und dem Inter-Profi, in dessen Anschluss der heutige Real-Coach sein Gegenüber auf die berühmt-berüchtigte Art und Weise attackierte.

Materazzi schildert erst vor Kurzem die Situation in einem Live-Video auf "Instagram". Nachdem es zu mehreren Provokationen im Laufe der Partie kam, artete es in der Verlängerung offensichtlich aus. "Er sagte zu mir: 'Wenn du willst, gebe ich dir mein Trikot nach dem Spiel.' Ich habe ihm gesagt, dass ich lieber seine Schwester hätte", berichtete der Italiener.

Zidane wurde mit Rot vom Platz geschickt und seine Landsleute verloren das Spiel anschließend im Elfmeterschießen. Der damals 34-Jährige, der zum Spieler des Turniers gekürt wurde, beendete nach dem Endspiel seine aktive Karriere.

Sagnol erklärte, dass es im Anschluss an das Finale zu einer zweijährigen Funkstille zwischen ihm und seinem früheren besten Freund kam. "Unser Kontakt war nicht mehr so stark und eng wie früher. Wir haben nach dieser Aktion lange nicht mehr miteinander geredet. Auch weil er bei Real Madrid spielte und ich beim FC Bayern. Und er war ja auch nicht mehr in der Nationalmannschaft."

Doch zu seiner Hochzeit lud der ehemalige Rechtsverteidiger Zidane trotzdem ein und heute ist di e Beziehungoffenbar "wieder wie früher zwischen" den beiden.

