Der am 3. Mai 2003 geborene Wirtz würde bei einem Einsatz die Marke des bisherigen Rekordhalters Julian Draxler (17 Jahre, 323 Tage beim Debüt im Mai 2012) um ein gutes halbes Jahr unterbieten. Ursprünglich stand Wirtz bereits im Aufgebot für die Länderspiele im September. Kuntz nahm ihn aber wieder aus dem Kader, weil der Youngster nach der Leverkusener Teilnahme am Europa-League-Finalturnier noch keine Vorbereitung absolviert hatte.

Das Team steht vor einer kniffligen Aufgabe. "Wir benötigen drei Siege, um noch eine EM-Chance zu haben", sagte Kuntz: "Die Jungs haben mittlerweile die ersten Pflichtspiele in ihren Vereinen hinter sich und bringen eine bessere Matchpraxis mit als noch im September. Deshalb gehen wir unsere Ziele voller Zuversicht an."

Mit drei Siegen und zwei Niederlagen belegt die U21 derzeit den zweiten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe. Belgien führt die Tabelle nach fünf Spielen mit zehn Punkten an. Am 17. November folgt das abschließende Qualifikationsspiel gegen Wales in Braunschweig. Die Gruppensieger und die fünf besten -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde.