Durch das Unentschieden im Parallelspiel zwischen Polen und Mexiko (0:0) droht Turnierfavorit Argentinien schon am zweiten Spieltag das WM-Aus. Gegen Mexiko heißt es für Lionel Messi und Co. am Samstag: verlieren verboten!

"Es ist lange her, dass wir in einer solchen Situation waren. Wir müssen mehr denn je zusammenhalten, um da rauszukommen", sagte Superstar Messi.

Die gute Nachricht für die Südamerikaner: Noch hat die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni den Achtelfinaleinzug in den eigenen Händen.

WM 2022: So schafft Argentinien das Achtelfinale

Die Szenarien in der Übersicht:

Sieg gegen Mexiko am Samstag (20:00 Uhr im Mit einemam Samstag (20:00 Uhr im Liveticker ) schiebt sich Argentinien auf Rang zwei der Gruppe C und hat damit am letzten Spieltag gegen Polen das Weiterkommen in der eigenen Hand. Auch der Gruppensieg ist dann noch möglich, sofern Saudi-Arabien gegen Polen und Mexiko zumindest einmal verliert.

Unentschieden gegen Mexiko hat Argentinien am letzten Spieltag noch die Chance auf das Weiterkommen. Ob die Albiceleste den Achtelfinaleinzug dann noch in der eigenen Hand hat, hängt aber vom Ausgang des vorangegangenen Duells zwischen Polen und Saudi-Arabien (14:00 Uhr im Auch bei einemhat Argentinien am letzten Spieltag noch die Chance auf das Weiterkommen. Ob die Albiceleste den Achtelfinaleinzug dann noch in der eigenen Hand hat, hängt aber vom Ausgang des vorangegangenen Duells zwischen Polen und Saudi-Arabien (14:00 Uhr im Liveticker ) ab.

Gewinnt Polen, kann Argentinien mit einem Dreier am letzten Spieltag im direkten Duell an der Elf von Robert Lewandowski vorbeiziehen. Sogar der Gruppensieg ist dann theoretisch noch möglich.

Trennen sich Polen und Saudi-Arabien unentschieden, ist der Gruppensieg vom Tisch. Als Zweiter kann Argentinien das Achtelfinale aber trotzdem noch aus eigener Kraft klarmachen, notfalls über die Tordifferenz

Gewinnt Saudi-Arabien, hat Argentinien das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand. Dann wäre die Albiceleste darauf angewiesen, dass Mexiko am letzten Spieltag gegen Saudi-Arabien nicht gewinnt.

Bei einer Niederlage gegen Mexiko ist der WM-Traum für Lionel Messi und Co. unabhängig vom Ausgang des Duells zwischen Polen und Saudi Arabien bereits am Samstag geplatzt. Dann ist das Aus in der Gruppe bereits nach dem zweiten Spieltag klar.

