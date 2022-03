Das Topspiel gegen die Katalanen, die Real zuhause mit 0:4 demütigten , hatte der 32-Jährige nach offiziellen Angaben wegen einer "kleineren Blessur" verpasst.

Nach Informationen spanischer Medien soll auch Real-Präsident Florentino Pérez nun die Nase endgültig voll haben. Der Boss der Königlichen wies Trainer Carlo Ancelotti angeblich an, Bale bis zum Ende der Saison nicht mehr aufzustellen.

Der Vertrag des Stürmers endet im Sommer, eine Verlängerung steht wohl ohnehin nicht zur Debatte.

In dieser Spielzeit stand Bale nur fünf Mal für Real Madrid auf dem Platz. In 28 Spielen fehlte er wegen diverser Verletzungen, darunter am Knie, Rücken oder an der Wade.

Gareth Bale will sich nicht für Verletzung rechtfertigen

Der 32-Jährige, auf dem Transfermarkt mittlerweile nur noch mit drei Millionen Euro bewertet, wollte sich im Vorfeld des Play-off-Halbfinales aber nicht weiter rechtfertigen. Auf einer Pressekonferenz meinte Bale: "Ich muss mich nicht erklären. Ich muss niemandem sagen, was los war - ich muss niemandem etwas geben, das er gegen mich verwenden kann. Aber jetzt ist alles in Ordnung, ich habe keine Probleme."

Zudem sei es völlig normal, "dass man ab und zu Probleme hat, aber ich habe in den letzten zwei Monaten trainiert". Nun will sich der Waliser voll auf sein großes Ziel konzentrieren: eine Teilnahme an der WM in Katar. "Die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft ist etwas, das ich, die Fans und das Land erreichen möchten. Es ist definitiv ein wichtiges Spiel. Es ist für jeden ein Traum, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen", erklärte Bale.

